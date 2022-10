Zeer effectief FC Utrecht verslaat sc Heerenveen dankzij prachtige goals

Een extreem efficiënt FC Utrecht heeft zaterdag met 1-2 gewonnen bij sc Heerenveen tijdens de twaalfde speelronde van de Eredivisie. Anastasios Douvikas en Modibo Sagnan maakten de goals voor de bezoekers en beide waren om in te lijsten.

Daarmee werd de 1-0 van Sydney van Hooijdonk ongedaan gemaakt. De ex-speler van NAC Breda had in de 33e minuut raak gekopt, daarbij profiterend van een zee aan vrijheid. De voorsprong van de Friezen was meer dan verdiend te noemen, want FC Utrecht kwam er niet aan te pas.