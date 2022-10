Rangers verliest bij zege op Aberdeen twee spelers richting CL-duel met Ajax

Rangers FC heeft zaterdag zijn laatste competitiewedstrijd voor het afsluitende Champions League-treffen met Ajax winnend afgesloten. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam tegen Aberdeen nog wel op een 0-1-achterstand, maar werd op tijd wakker: 4-1.

Rangers is dinsdag de laatste tegenstander van Ajax in deze Champions League-campagne. Het heenduel werd door de Amsterdammers met 4-0 gewonnen, waardoor zelfs een nederlaag met drie doelpunten verschil volstaat voor een derde plaats in de groep en daarmee een doorstart in de Europa League.