De Ligt uit voorzorg gewisseld bij overtuigende overwinning Bayern München

Matthijs de Ligt is zaterdagmiddag halverwege het Bundesliga-duel tussen Bayern München en FSV Mainz 05 in de kleedkamer achtergebleven. De Oranje-international werd vlak voor rust behandeld aan zijn bovenbeen, waarna Bayern-trainer Julian Nagelsmann geen risico wilde nemen met hem. 'Der Rekordmeister' won met 6-2 en veroverde daarmee de eerste plaats in de Bundesliga.

De Ligt, die net als Noussair Mazraoui een basisplaats had in de Allianz Arena, zei na afloop tegen verschillende media dat er niets ernstigs aan de hand is. Nagelsmann vertelde na afloop op de persconferentie hetzelfde. "Hij heeft wat spierpijn. Als het morgen erger is, maken we een scan. Maar dat verwacht ik niet."

De Ligt werd vorige week vrijdag opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK. Op 11 november maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve groep voor het toernooi in Qatar bekend.

Voor Bayern was er de hele wedstrijd geen vuiltje aan de lucht. Al na vijf minuten opende Serge Gnabry het bal door op aangeven van Sadio Mané van dichtbij te scoren.

Na een fraaie aanval werd het na een klein half uur via Jamal Musiala 2-0. Vlak voor rust vergrootte Bayern de marge via Mané, die alert was bij een rebound nadat hij eerst een strafschop had gemist. Dankzij Silvan Widmer deed Mainz in de blessuretijd van de eerste helft iets terug, vlak nadat zijn teamgenoot Jonathan Burkardt had gefaald vanaf de penaltystip.

Een bijzondere comeback bleef uit. Bayern hield de touwtjes in handen en maakte er na een klein uur via Leon Goretzka 4-1 van. Mathys Tel deed daarna ook nog een duit in het zakje, waarna Marcus Ingvartsen op aangeven van invaller Delano Burgzorg de Bayern-defensie verschalkte. Op dat moment was Ryan Gravenberch al in het veld gekomen. Mede-invaller Kingsley Coman verzorgde vlak voor tijd de assist bij de 6-2 van Eric Maxim Choupo-Moting.

De ploeg van Julian Nagelsmann komt dankzij de zege op 25 punten, twee meer dan de in elk geval voorlopig onttroonde lijstaanvoerder 1. FC Union Berlin. De ploeg uit Berlijn speelt zondag in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach.

Malaise Bayer Leverkusen duurt voort

Met Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven in de basis en invallers Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker ging het dramatisch presterende Bayer Leverkusen met 2-0 onderuit tegen RB Leipzig. Treffers van Christopher Nkunku (32e minuut) en Timo Werner (83e minuut) deden de bezoekers de das om. Bayer Leverkusen staat slechts zestiende.

Het VfL Bochum van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch verloor met 4-0 bij VfL Wolfsburg. In de andere middagwedstrijd rekende VfB Stuttgart af met FC Augsburg: 2-1.

