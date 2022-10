Ontketend Napoli verstevigt koppositie in Serie A met ruime zege op Sassuolo

Delen via E-mail

Napoli heeft zaterdagmiddag zonder al te veel problemen gewonnen van Sassuolo in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti leidde bij rust al met 3-0 en Victor Osimhen zorgde een kwartier voor tijd met zijn derde goal van de middag voor de 4-0-eindstand.

Sassuolo kreeg in het Stadio Diego Armando Maradona, waar Napoli al sinds april ongeslagen is, geen voet aan de grond en Kvaratskhelia schreef na ruim een half uur twee assists nu ook een doelpunt op zijn naam.

Voor Napoli betekent deze zege op Sassuolo de dertiende op rij in Serie A en Champions League. Dinsdag mogen de Napolitanen op bezoek bij Liverpool en is zelfs een nederlaag met twee doelpunten verschil toereikend voor groepswinst in de poule waarin Ajax de derde plaats bezet. De Amsterdammers verloren dit Champions League-seizoen met 1-6 en 4-2 van Napoli.