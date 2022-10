Neymar en Messi gidsen PSG naar moeizame zege, Napoli verstevigt koppositie

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft zaterdag met veel moeite gewonnen van Troyes in de Ligue 1. De Franse grootmacht kwam twee keer op achterstand, maar Neymar en Lionel Messi zorgden voor de ommekeer: 4-3. Napoli won zonder al te veel problemen van Sassuolo in de Serie A.

PSG had het lastig met Troyes en vooral met Mama Samba Baldé. De aanvaller bracht zijn ploeg zowel in derde minuut als vlak na rust op voorsprong. Tussendoor had Carlos Soler, op aangeven van Neymar, de gelijkmaker tegen de touwen gewerkt.