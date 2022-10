De Vrij helpt Inter met zeldzame goal, Neymar en Messi schitteren voor PSG

Stefan de Vrij heeft Internazionale zaterdag naar de zege geholpen tegen Sampdoria. De Oranje-international maakte met een kopbal de openingstreffer: 3-0. Napoli en Juventus versloegen in de Serie A respectievelijk Sassuolo en Lecce, terwijl Paris Saint-Germain in de Ligue 1 met moeite won van Troyes: 4-3.

De Vrij deed halverwege de eerste helft van zich spreken. De Oranje-international kopte een corner van Hakan Calhanoglu krachtig in het doel. Het was de eerste treffer voor De Vrij in de Serie A sinds januari 2021. Toen was Sampdoria eveneens de tegenstander.

Nicolò Barella maakte vlak voor rust 2-0. De middenvelder controleerde een mooie pass van achteruit van Alessandro Bastoni en verschalkte doelman Emil Audero. Joaquín Correa verzorgde het slotakkoord. De Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter. Denzel Dumfries werd vlak voor tijd gewisseld met ogenschijnlijk een lichte kwetsuur.

Juventus heeft de kater van eerder deze week in de Champions League weggespoeld met een nipte zege bij promovendus Lecce. Nicolò Fagioli zorgde een kwartier voor tijd met zijn eerste seizoenstreffer voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Juventus wacht woensdag zijn laatste Champions League-duel van dit seizoen. Door de 4-3-nederlaag bij Benfica van afgelopen week speelt de ploeg van trainer Massimiliano Allegri voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 geen Champions League-voetbal na de winterstop. Willen de Italianen verder in de Europa League, dan moeten zij woensdag tegen PSG minstens hetzelfde resultaat behalen als Maccabi Haifa tegen Benfica.

Napoli dendert door

Victor Osimhen bracht Napoli al na iets meer dan drie minuten aan de leiding tegen Sassuolo, toen hij een door Khvicha Kvaratskhelia verlengde voorzet van Giovanni Di Lorenzo onberispelijk tegen de touwen werkte. Na een kwartier stond de spits op de lijn van het vijfmetergebied klaar om een teruggetrokken lage voorzet van Kvaratskhelia binnen te schuiven.

Sassuolo kreeg in het Stadio Diego Armando Maradona, waar Napoli al sinds april ongeslagen is, geen voet aan de grond en Kvaratskhelia schreef na ruim een half uur twee assists nu ook een doelpunt op zijn naam.

Na rust deed de koploper van de Serie A het iets rustiger aan en viel er nog slechts één treffer: Osimhen completeerde na een fout bij Sassuolo achterin zijn eerste hattrick voor Napoli. Sassuolo eindigde de wedstrijd met tien man; Armand Laurienté kreeg vijf minuten voor tijd zijn tweede gele en dus rode kaart.

Voor Napoli betekent deze zege op Sassuolo de dertiende op rij in Serie A en Champions League. Dinsdag mogen de Napolitanen op bezoek bij Liverpool en is zelfs een nederlaag met twee doelpunten verschil toereikend voor groepswinst. In deze poule bezet Ajax de derde plaats. De Amsterdammers verloren dit Champions League-seizoen met 1-6 en 4-2 van Napoli.

Neymar en Messi leiden PSG naar zege

PSG had het lastig met Troyes en vooral met Mama Samba Baldé. De aanvaller bracht zijn ploeg zowel in derde minuut als vlak na rust op voorsprong. Tussendoor had Carlos Soler, op aangeven van Neymar, de gelijkmaker tegen de touwen gewerkt.

Messi zette PSG in de tweede helft weer op gelijke hoogte door van lange afstand raak te knallen. De Argentijn stond ook aan de basis van de 3-2 door met een prachtige steekbal Neymar te lanceren. De Braziliaan faalde vervolgens niet: 3-2. Na twaalf competitieduels staat Neymar al op tien goals en acht assists.

Kylian Mbappé kwam eveneens op het scoreformulier terecht. De aanvaller benutte een door Soler afgedwongen strafschop. Ante Palaversa maakte nog de 4-3 voor Troyes, maar daar bleef het bij. PSG staat door de overwinning weer op vijf punten van nummer twee Lens.

