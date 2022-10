Vrije trap De Bruyne levert Manchester City volle buit op tegen Leicester City

Manchester City heeft zaterdag een nipte zege geboekt bij Leicester City in de Premier League. Een rake vrije trap van Kevin De Bruyne maakte het verschil in het King Power Stadium: 0-1.

De ploeg van Josep Guardiola moest het voor het eerst in dit Premier League-seizoen doen zonder Erling Haaland, die met een lichte voetblessure kampt. In plaats van de 22-jarige Noor stond zijn leeftijdgenoot Julián Álvarez in de aanval.

De Argentijn kwam er zelden aan te pas tegen de hecht georganiseerde defensie van Leicester City, zoals ook zijn teamgenoten moeite hadden om tot mogelijkheden te komen. De dominantie van de kampioen was groot, maar Leicester City-keeper Danny Ward hoefde niet veel in actie te komen.

Een standaardsituatie bood kort na rust uitkomst voor Guardiola en de zijnen: De Bruyne schoot heerlijk raak en dwong de thuisploeg daarmee de verdedigende stellingen te verlaten. Leicester City kroop inderdaad uit zijn schulp en stichtte met name via voormalig Manchester City-aanvaller Kelechi Iheanacho en Youri Tielemans (inzet op de lat via doelman Ederson) gevaar. De bezoekers hielden stand en gaan in elk geval tijdelijk aan de leiding in de Premier League. Arsenal, dat de minste verliespunten heeft, speelt zondag tegen Nottingham Forest.

Manchester City vervolgt het seizoen woensdag met een thuiswedstrijd tegen Sevilla in de afsluitende speelronde van de Champions League. De equipe van Guardiola is al zeker van groepswinst in het miljardenbal. In de Premier League wacht volgende week zaterdag een thuisduel met Fulham.

