Nederlander Summerville schiet Leeds in slotfase naar winst op Liverpool

Crysencio Summerville heeft Leeds United zaterdag vlak voor tijd een 1-2-overwinning bezorgd op bezoek bij Liverpool. De Nederlander schoot in de 89e minuut raak op Anfield, waardoor 'The Reds' weer onderuitgingen in de Premier League. Eerder op de dag verloor Chelsea mede door twee eigen doelpunten met 4-1 van Brighton & Hove Albion.

De twintigjarige Summerville was vorige week al trefzeker tegen Fulham en tegen Liverpool maakte hij zijn tweede doelpunt op het hoogste niveau in Engeland. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, speelde een Eredivisie-wedstrijd voor de Rotterdammers en was daarna op huurbasis actief voor ADO Den Haag.

Sinds 2020 speelt de Nederlands jeugdinternational voor Leeds, dat Liverpool de tweede nederlaag op rij bezorgde in de Premier League. Summerville kreeg de bal in het strafschopgebied van Patrick Bamford en klopte Liverpool-keeper Alisson Becker met een schot in de verre hoek. Afgelopen woensdag was Liverpool in de Champions League nog met 0-3 te sterk voor Ajax.

Met Virgil van Dijk in de basis keek Liverpool thuis tegen Leeds al na vier minuten tegen een 0-1-achterstand aan. Rodrigo scoorde. Mohammed Salah maakte in de veertiende minuut gelijk, maar daarna kwam de ploeg van trainer Jürgen Klopp niet meer tot scoren. Door de treffer van Summerville werd zelfs verloren. Liverpool zakt door de nederlaag naar de negende plek, terwijl Leeds vijftiende staat. Naast Summerville had ook Pascal Struijk, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor het WK, een basisplaats bij Leeds.

Potter verliest met Chelsea van oude club

Chelsea-coach Graham Potter keek na een kwartier spelen tegen een 2-0-achterstand aan tegen zijn oude club Brighton. Een vlotte aanval van Brighton werd vakkundig afgewerkt door Leandro Trossard. Ruben Loftus-Cheek bracht Chelsea dieper in de problemen door de bal bij een corner in eigen goal te werken.

Vlak voor rust volgde Trevoh Chalobah dit slechte voorbeeld door de bal langs zijn eigen doelman Kepa Arrizabalaga te glijden. Kai Havertz deed meteen na de pauze iets terug door van dichtbij binnen te koppen, maar daarna kwam Brighton nog op 4-1 via Pascal Gross. Chelsea leed zodoende, na de duels met Brentford (0-0) en Manchester United (1-1), opnieuw puntenverlies.

Tottenham had recent al verloren van Manchester United (2-0) en Newcastle United (1-2) en ook tegen Bournemouth ging het snel mis, maar uiteindelijk wonnen de Londenaren wel met 2-3. Marcus Tavernier brak aan de rechterkant door en bracht Kieffer Moore in stelling. De aanvaller vergrootte na rust de voorsprong door via de onderkant van de lat raak te koppen.

Tottenham rechtte vervolgens de rug. Ryan Sessegnon ontsnapte aan de aandacht van de Bournemouth-verdediging en schoot raak, waarna Ben Davies de gelijkmaker binnenkopte. Rodrigo Bentancur zorgde in blessuretijd voor de verlossende 2-3 voor Tottenham.

Newcastle United zette Aston Villa simpel opzij door treffers van Callum Wilson (twee keer), Joelinton en Miguel Almirón: 4-0. Basisspeler Sven Botman werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Door de zege stijgt Newcastle naar de vierde plek in de Premier League en staat het twee punten achter op Tottenham. Chelsea bezet de vijfde plek.

De Bruyne schiet Manchester City naar winst

Manchester City, dat met 0-1 won bij Leicester City, moest het voor eerst in dit Premier League-seizoen doen zonder Erling Haaland, die met een lichte voetblessure kampt. In plaats van de 22-jarige Noor stond zijn leeftijdgenoot Julián Álvarez in de aanval.

De Argentijn kwam er zelden aan te pas tegen de hecht georganiseerde defensie van Leicester City, zoals ook zijn teamgenoten moeite hadden om tot mogelijkheden te komen. Een standaardsituatie bood kort na rust uitkomst voor Manchester City: Kevin De Bruyne schoot heerlijk raak en dwong de thuisploeg daarmee de verdedigende stellingen te verlaten.

Leicester City stichtte met name via voormalig Manchester City-aanvaller Kelechi Iheanacho en Youri Tielemans (inzet op de lat via doelman Ederson) gevaar. De bezoekers hielden stand en gaan in elk geval tijdelijk aan de leiding in de Premier League. Arsenal, dat de minste verliespunten heeft, speelt zondag tegen Nottingham Forest.

Manchester City vervolgt het seizoen woensdag met een thuiswedstrijd tegen Sevilla in de afsluitende speelronde van de Champions League. De equipe van Josep Guardiola is al zeker van groepswinst in het miljardenbal. In de Premier League wacht volgende week zaterdag een thuisduel met Fulham.

