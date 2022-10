Real Madrid-coach Ancelotti sluit winterse versterkingen nu al uit

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti is tevreden met zijn ploeg en is niet van plan om in januari nieuwe spelers te contracteren. De Italiaan zei zaterdag op een persconferentie voorafgaand aan het La Liga-duel met Girona dat hij in de winter niets gaat veranderen aan zijn selectie.

"Aankopen in januari? We zijn niet geïnteresseerd in winteraankopen", zei de 63-jarige Ancelotti, die uitstekend presteert met Real Madrid. "Dit is de ploeg die we tot het einde van het seizoen zullen hebben. Die zal niet veranderen."

Real Madrid is dit seizoen nog ongeslagen in La Liga en heeft als koploper een voorsprong van drie punten op FC Barcelona. Na vijf groepswedstrijden is de ploeg van trainer Ancelotti ook al zeker van overwintering in de Champions League.

Afgelopen zomer hield Real zich ook al in op de transfermarkt. De Champions League-winnaar van het afgelopen seizoen kocht alleen de Franse middenvelder Aurélien Tchouameni voor 80 miljoen euro. De Duitser Antonio Rüdiger kwam transfervrij over naar de Madrileense club.

Real Madrid was afgelopen zomer wel geruime tijd in de markt voor Kylian Mbappé, die uiteindelijk voor een langer verblijf bij Paris Saint-Germain koos. De aanvaller werd de laatste weken opnieuw in verband gebracht met een vertrek, maar volgens Ancelotti is een transfer naar Real Madrid geen optie.

Real Madrid hervat de competitie zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Girona. Ancelotti beschikt dan nog niet over Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, die nog altijd ontbreekt vanwege spierklachten.

