Kuijt mijdt ADO-kleedkamer na verlies: 'Geen dingen zeggen waar ik spijt van krijg'

Dirk Kuijt had vrijdagavond even de tijd nodig om tot rust te komen na de nederlaag van ADO Den Haag op bezoek bij Helmond Sport. De trainer was "teleurgesteld en boos" en verweet zijn ploeg een gebrek aan inzet.

"Ik was zo teleurgesteld en boos dat ik er voor gekozen heb om even niet de kleedkamer in te gaan. Ik wilde even bijkomen om geen dingen te zeggen waar ik later spijt van krijg", zei de 42-jarige Kuijt in gesprek met ESPN.

Tegen Helmond Sport leden Kuijt en ADO alweer de zesde nederlaag van het seizoen. De Hagenaars kwamen bij de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie al in de vierde minuut op achterstand door een doelpunt van Hakon Lorentzen.

"Op kwaliteit en techniek ga je geen wedstrijden winnen zonder inzet", zei een gefrustreerde Kuijt. "Dat weten de jongens ook wel. Daarop hebben we de hele week gehamerd. Maar dan begin je zo'n wedstrijd op deze manier. Dan is dat heel frustrerend."

'Heeft geen zin om te gaan schreeuwen'

Kort na rust slaagde ADO via Denzel Hall erin de stand gelijk te trekken, maar uiteindelijk bleef de ploeg van de 104-voudig international toch met lege handen achter. Martijn Kaars tekende in de 66e minuut voor het winnende doelpunt namens de thuisploeg in Helmond.

"Het heeft geen zin om nu tegen elkaar te gaan schreeuwen en uit emoties frustraties uit te spreken", reageerde Kuijt. "Het gaat er nu om hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit ons niet meer gebeurt. Daarmee gaan we hard aan de slag."

ADO blijft door de nieuwe nederlaag op vijftien punten staan. De Hagenaars staan daarmee op de zeventiende plek. De volgende wedstrijd van ADO is volgende week vrijdag tegen VVV-Venlo.

