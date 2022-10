Koploper Heracles verspeelt voorsprong en verliest, MVV wint topper van PEC

Koploper Heracles Almelo heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een pijnlijke nederlaag geleden tegen Almere City. De ploeg van John Lammers stond met 0-2 voor, maar bleef toch met lege handen achter: 3-2. MVV won tegelijkertijd de topper tegen PEC Zwolle (0-1).

Bij rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor Heracles. Samuel Armenteros had de bezoekers een droomstart bezorgd door in Almere binnen vijf minuten te scoren. Emil Hansson verdubbelde halverwege de eerste helft de voorsprong.

Almere City vloog na rust uit de startblokken. Stije Resink knalde met een zwabberschot de aansluitingstreffer tegen de touwen en een minuut later was Ilias Alhaft trefzeker. Joey Jacobs dompelde de uitploeg twintig minuten voor tijd in rouw door de 3-2 te maken. Heracles-verdediger Mateo Les kreeg in de slotfase nog rood.

PEC kon bij winst Heracles passeren, maar de Zwollenaren verslikten zich in MVV. Sven Blummel tekende in de 37e minuut voor het enige doelpunt. Hij was het eindstation van een uitbraak van MVV en schoot via het been van verdediger Melayro Bogarde raak. De Limburgers passeren PEC op de ranglijst en staan een punt achter op Heracles.