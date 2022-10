PSV gaat samenwerking aan met Cruzeiro van oud-speler Ronaldo

PSV gaat samenwerken met het Braziliaanse Cruzeiro. Bij de viervoudig Braziliaans landskampioen is voormalig PSV'er Ronaldo Luís Nazário de Lima grootaandeelhouder.

De clubs beginnen de komende jaren met meerdere projecten. Zo worden coaches en trainers en eventueel ook (jeugd)teams en spelers uitgewisseld. Verder zal er op het gebied van scouting kennis worden gedeeld. De samenwerking gaat om meer dan alleen voetbal: de sponsors en partners van PSV willen hiermee ook voet aan de grond krijgen op de Braziliaanse markt.

Het is na overeenkomsten met Chivas Guadalajara (Mexico) en Austin FC (Verenigde Staten) de derde internationale samenwerking die PSV in korte tijd met een andere club aangaat. "Door dit soort strategische samenwerkingen met clubs van andere continenten denken we onze concurrentiepositie in de wereld van het internationale voetbal te kunnen versterken", zegt Marcel Brands, algemeen directeur van PSV.

In 1994 kocht PSV de toen zeventienjarige Ronaldo van Cruzeiro voor omgerekend ruim 5 miljoen euro. De spits speelde twee jaar in Eindhoven en maakte vervolgens furore bij onder meer FC Barcelona, Internazionale, Real Madrid en AC Milan. De tweevoudig winnaar van de Gouden Bal bezit 90 procent van de aandelen. Ook keeper Heurelho Gomes is oud-speler van Cruzeiro.

Cruzeiro staat op dit moment eerste in de Braziliaanse Serie B (het tweede niveau), maar is al verzekerd van het kampioenschap. De ploeg speelt dus komend seizoen weer op het hoogste niveau. De club werd in 1966, 2003, 2013 en 2014 landskampioen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen