Rentree Memphis lijkt nabij: Xavi hoopt aanvaller dinsdag in te zetten bij Barça

De rentree van Memphis Depay bij FC Barcelona lijkt nabij. Volgens Barcelona-trainer Xavi komt de wedstrijd van zaterdag tegen Valencia nog te vroeg, maar kan de aanvaller naar verwachting dinsdag weer worden ingezet in de Champions League.

Memphis liep op 22 september tijdens een uitwedstrijd van Oranje tegen Polen een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Xavi hoopt de aanvaller dinsdag weer voor het eerst speelminuten te geven, evenals verdediger Andreas Christensen. "Ze zijn er zo goed als klaar voor. We hopen ze tegen Viktoria Plzen in te kunnen zetten", zei de trainer vrijdag op zijn persconferentie.

Tegen de Tsjechen staat niets meer op het spel. Barcelona kan niet meer door naar de knock-outfase van de Champions League en kan ook niet meer ingehaald worden door Plzen, dat laatste staat met nul punten. De gevallen Catalaanse topclub komt na de winterstop uit in de Europa League, evenals vorig seizoen.

Barcelona speelt voor de winterstop ook nog tegen Almería (5 november) en Osasuna (8 november). Dat zijn beide competitiewedstrijden, waarin Memphis normaliter geen vaste keus in. De aanvaller speelde voor zijn blessure slechts twee wedstrijden in La Liga en bleef vier competitiewedstrijden op de bank zitten zonder in te vallen.

Memphis maakt deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal maakt op 11 november zijn definitieve lijst van 26 spelers voor de mondiale eindronde bekend. Oranje speelt in aanloop naar het WK geen oefenwedstrijden en komt op 21 november tegen Senegal voor het eerst in actie op het WK.

