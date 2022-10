Voormalig NAC Breda-aanvoerder Pablo Marí wacht operatie na steekpartij

Pablo Marí moet vrijdag een operatie ondergaan omdat hij donderdagavond is neergestoken bij een grote steekpartij in de buurt van Milaan. De Spanjaard verkeert buiten levensgevaar, maar heeft wel enkele steekwonden opgelopen.

Door onze sportredactie

De voormalige verdediger van NAC Breda, die momenteel op huurbasis uitkomt voor Serie A-club AC Monza, werd bij een supermarkt in zijn rug gestoken door een verwarde man. Er werden in totaal vijf mensen verwond door de dader. Eén slachtoffer is inmiddels overleden.

Marí reageerde tegenover La Gazzetta dello Sport op de steekpartij. "Ik heb geluk gehad. Een ander stierf voor mijn ogen. Ik duwde mijn winkelwagentje met mijn zoon erin en toen voelde ik opeens een enorme pijn in mijn zij. Daarna stak die man een andere man in zijn nek."

Marí verblijft sinds het incident in een ziekenhuis in de buurt van Milaan. Het ziekenhuis liet in een verklaring weten dat hij "alert en bij bewustzijn" was aangekomen en een korte operatie moet ondergaan zodat de steekwonden gehecht kunnen worden.

De Spanjaard werd in het seizoen 2017/2018 door NAC gehuurd van Manchester City, de club waarvoor hij geen minuut zou spelen. In Breda droeg hij de aanvoerdersband. Na zijn periode in Nederland belandde hij via Deportivo La Coruña en Flamengo in 2019 bij Arsenal.

Bij de Engelse topclub slaagde Marí er niet in om door te breken. Sinds januari van dit jaar wordt de verdediger verhuurd aan de Italiaanse promovendus Monza. Bij de Serie A-club van Silvio Berlusconi is de stopper wel een vaste waarde.

