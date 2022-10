Voormalig NAC Breda-aanvoerder Pablo Marí geopereerd na steekpartij

Pablo Marí is vrijdag geopereerd nadat hij donderdagavond het slachtoffer werd tijdens een grote steekpartij in de buurt van Milaan. De Spaanse verdediger van AC Monza verkeert buiten levensgevaar.

Het gaat om een korte operatie waarbij enkele steekwonden gehecht werden. De voormalige verdediger van NAC Breda werd bij een supermarkt in zijn rug gestoken door een verwarde man met psychische problemen. Er werden in totaal vijf mensen verwond door de dader. Eén slachtoffer is inmiddels overleden.

"Ik heb geluk gehad. Een ander stierf voor mijn ogen", reageert Marí tegenover La Gazzetta dello Sport . "Ik duwde een winkelwagen met mijn zoon erin en toen voelde ik opeens een enorme pijn in mijn zij. Daarna stak die man een andere man in zijn nek."

De Spanjaard werd in het seizoen 2017/2018 door NAC gehuurd van Manchester City, de club waarvoor hij geen minuut zou spelen. In Breda droeg hij de aanvoerdersband. Na zijn periode in Nederland belandde hij via Deportivo La Coruña en Flamengo in 2019 bij Arsenal.