Ten Hag lovend over scorende Ronaldo bij rentree: 'Dat maakt hem zo goed'

Trainer Erik ten Hag is lovend over Cristiano Ronaldo na diens rentree voor Manchester United. De Portugees keerde donderdag in het Europa League-duel met het Moldavische FC Sheriff Tiraspol terug na een disciplinaire schorsing en kwam meteen tot scoren.

Door onze sportredactie

"Hij was geweldig", complimenteerde Ten Hag Ronaldo na de wedstrijd. "Hij creëerde kansen en het team creëerde kansen voor hem. Hij had een goal nodig om over het dode punt heen te komen. Ik heb er vertrouwen in dat hij meer gaat scoren."

Ronaldo werd ruim een week geleden uit de selectie gezet door Ten Hag, omdat hij weigerde in te vallen tijdens het competitieduel met Tottenham Hotspur. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar miste hierdoor de topper tegen Chelsea, maar werd daarna weer in genade aangenomen.

Tegen Sheriff Tiraspol kreeg Ronaldo een basisplaats van Ten Hag en speelde hij de hele wedstrijd mee. De 37-jarige aanvaller luisterde zijn rentree negen minuten voor tijd op met een doelpunt. Daarmee hielp hij United aan een 3-0-zege en overwintering in de Europa League.

"Hij bleef maar doorgaan om zich goed te positioneren", zei Ten Hag over Ronaldo. "Hij gaf niet op en dat symboliseert zijn hele carrière voor mij. Dat maakt hem zo goed en dat leverde hem uiteindelijk een beloning op."

'Wissel Antony was gepland'

Ook Antony stond aan de aftrap tegen Sheriff Tiraspol, maar de oud-Ajacied werd in de rust vervangen door Marcus Rashford. "Die wissel was gepland. Ik heb hem gewisseld omdat ik Cristiano en Marcus Rashford wilde zien samenspelen", verklaarde Ten Hag.

De coach werd ook gevraagd naar zijn mening over de truc van Antony aan het einde van de eerste helft. De Braziliaan draaide op kenmerkende wijze tot tweemaal toe om zijn as. Zijn daaropvolgende pass was niet op maat en rolde over de achterlijn.

"Ik heb daar geen problemen mee, zolang het functioneel is", zei Ten Hag. "Als hij de bal niet verliest, is het oké. Maar als het een truc om een truc is, dan zal ik hem corrigeren."

Stand groep E 1. Real Sociedad 5-15 (+9)

2. Manchester United 5-12 (+6)

3. FC Sheriff Tiraspol 5-3 (-7)

4. Omonia Nicosia 5-0 (-7)

