Feyenoord-coach Slot baalt van 'heel slechte uitgangspositie' na verlies in Graz

Feyenoord-trainer Arne Slot baalt stevig van de gevoelige nederlaag op bezoek bij Sturm Graz (1-0). De coach van de Rotterdammers zag zijn ploeg donderdag in de slotfase verliezen, waardoor een plek in de knock-outfase van de Europa League ver weg is.

Door onze sportredactie

"Een gelijkspel was voor ons nog een acceptabel resultaat geweest. Maar met een nederlaag hebben we nu gewoon een heel slechte uitgangspositie", zei de 44-jarige Slot na het pijnlijke verlies voor de camera van Veronica.

Feyenoord was voor rust in het Stadion Graz-Liebenau nog de betere ploeg, maar verzuimde om het speloverwicht om te zetten in een voorsprong. Onder anderen Danilo, die de voorkeur kreeg boven Santiago Giménez, stuitte meerdere keren op de Oostenrijkse doelman Jorg Siebenhandl.

"Uiteraard hebben we in de eerste helft veel balbezit gehad en mensen best goed vrijgespeeld", zei Slot. "Maar dat is niet genoeg om wedstrijden als deze naar je toe te trekken. Het lukt ons nog te weinig om echt grote kansen uit te spelen."

'Lukte ons niet meer ons eigen spel te spelen'

In de blessuretijd van de tweede helft kregen de Rotterdammers, die in De Kuip nog met 6-0 van Sturm Graz wonnen, het deksel op de neus. Otar Kiteishvili kreeg de bal wat fortuinlijk voor zijn voet en schoot de bal achter Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

"Na rust speelden zij nog opportunistischer", vervolgde Slot. "Dat hebben we nog wel aardig verdedigd, maar het lukte niet meer om ons eigen spel te spelen. Dan denk je nog: we moeten hier niet verliezen. Maar in de tweede helft maakten zij simpelweg een betere indruk dan wij."

Door de late nederlaag in Graz moet Feyenoord vrezen voor uitschakeling in de Europa League. Feyenoord moet volgende week van Lazio winnen om kans te houden op overwintering in het tweede Europese clubtoernooi. Bij een zege is Feyenoord in ieder geval zeker van de derde plek, die recht geeft op een vervolg in de Conference League.

Stand groep F 1. Lazio 5-8 (-1)

2. Sturm Graz 5-8 (-4)

3. Feyenoord 5-5 (+3)

4. FC Midtjylland 5-5 (+2)

