Feyenoord wacht lastige klus tegen Lazio door pijnlijke nederlaag bij Sturm Graz

Feyenoord heeft donderdag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de Europa League. Op bezoek bij Sturm Graz werd het 1-0. De winnende goal viel in blessuretijd van de tweede helft.

Door de nederlaag is Feyenoord allesbehalve zeker van een Europees vervolg na de winter. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het volgende week in het afsluitende groepsduel van de Europa League in eigen huis op tegen Lazio. Sturm Graz gaat nog op bezoek bij Midtjylland.