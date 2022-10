Feyenoord wacht lastige klus tegen Lazio door pijnlijke nederlaag bij Sturm Graz

Feyenoord heeft donderdag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de Europa League. Op bezoek bij Sturm Graz werd het 1-0. De winnende goal viel in blessuretijd van de tweede helft.

Door het verlies is Feyenoord allesbehalve zeker van een Europees vervolg na de winter. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het volgende week in het afsluitende groepsduel in eigen huis op tegen Lazio. Sturm Graz gaat nog op bezoek bij Midtjylland.

De nederlaag in Oostenrijk zal een fikse tegenvaller zijn voor Feyenoord. In De Kuip werd namelijk nog met liefst 6-1 afgerekend met Sturm Graz. In de uitwedstrijd konden de Rotterdammers donderdagavond nauwelijks overtuigen.

Komend weekend staat er vanwege de Europese verplichtingen geen Eredivisie-wedstrijd voor Feyenoord op het programma. De ontmoeting met Lazio over een week is de eerstvolgende beproeving voor de ploeg van Slot.

Stand groep F 1. Lazio 5-8 (-1)

2. Sturm Graz 5-8 (-4)

3. Feyenoord 5-5 (+3)

4. FC Midtjylland 5-5 (+2)

Wedstrijdbeeld kantelt na rust

Feyenoord was voor rust de betere ploeg in het Stadion Graz-Liebenau. Na twaalf minuten werd een vrije trap van Orkun Kökçü op de lijn gekeerd. Een kwartier bracht de Oostenrijkse doelman Jorg Siebenhandl redding op een kopbal van zijn landgenoot Gernot Trauner.

In de tweede helft kantelde het beeld en kreeg Sturm Graz de overhand. De Rotterdammers ontsnapten toen Hagenaar en voormalig Spartaan Emanuel Emegha de paal raakte. Ook daarna was de thuisploeg enkele keren gevaarlijk.

De wedstrijd leek op een 0-0-gelijkspel af te stevenen, maar dat was buiten Otar Kiteishvili gerekend. In de derde minuut van de blessuretijd viel de bal pardoes voor zijn linkervoet en was het raak voor Sturm Graz.

Orkun Kökçü in duel. Foto: ANP

Groep van Feyenoord kan alle kanten op

De groep van Feyenoord in de Europa League is voer voor rekenmeesters en kan nog alle kanten op. Voor aanvang van de vijfde speelronde hadden alle ploegen vijf punten. Ook na de afsluitende duels volgende week kunnen de vier teams op een gelijk puntenaantal staan.

Als de ploeg van Slot volgende week verliest van Lazio is Europese uitschakeling hoe dan ook dichtbij. Bij een overwinning op de Romeinen weten de Rotterdammers zich minstens verzekerd van de derde plek, die recht geeft op een vervolg in de Conference League.

