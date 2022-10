Ronaldo helpt United bij rentree aan winst en vervolg in Europa League

Erik ten Hag heeft zich donderdag met Manchester United verzekerd van overwintering in de Europa League. Mede door een goal van de weer in genade aangenomen Cristiano Ronaldo werd het 3-0 tegen FC Sheriff Tiraspol.

Door onze sportredactie

Ronaldo, die weer mocht spelen nadat hij door Ten Hag voor één duel uit de selectie was gezet, stond in de basis en maakte de hele wedstrijd vol. In de slotfase scoorde hij uit de rebound.

Vlak daarvoor was een doelpunt van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar afgekeurd wegens buitenspel. United leidde bij rust met 1-0 dankzij Diogo Dalot. In de tweede helft had Marcus Rashford de score verdubbeld.

Tyrell Malacia maakte net als Ronaldo de negentig minuten vol. Oud-Ajacieden Lisandro Martínez en Antony werden in de rust gewisseld. Donny van de Beek viel in de slotfase in.

Stand groep E 1. Real Sociedad 5-15 (+9)

2. Manchester United 5-12 (+6)

3. FC Sheriff Tiraspol 5-3 (-7)

4. Omonia Nicosia 5-0 (-7)

United en Sociedad strijden om groepswinst

Omonia Nicosia-Real Sociedad, het andere duel in de groep, eindigde in 0-2. Het betekent dat Sociedad als koploper van poule E drie punten voorsprong heeft op United.

De ploeg van Ten Hag gaat volgende week in de laatste speelronde op bezoek in Baskenland en strijdt dan om groepswinst en daarmee een gegarandeerde plek bij de laatste zestien in de Europa League. De tweede plek en daarmee deelname aan de tussenronde is tegen FC Sheriff hoe dan ook veiliggesteld.

De volgende wedstrijd van Manchester United is zondag, wanneer West Ham United op bezoek komt in de Premier League.

Eerder

Aanbevolen artikelen