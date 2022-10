Van Nistelrooij ziet dat PSV het hoogste niveau aankan: 'Geweldige avond'

Ruud van Nistelrooij kon zijn geluk donderdag niet op na de 2-0 -thuiszege van PSV op Arsenal in de groepsfase van de Europa League. De oefenmeester sprak van een "geweldige avond".

Door onze sportredactie

"Ik ben het meest tevreden met het niveau na rust", glunderde Van Nistelrooij voor de camera van ESPN. "Zeker op basis van de tweede helft was de overwinning helemaal verdiend. Daarin waren we de betere ploeg. Ik ben blij dat we dit na zondag op de mat konden leggen."

Daarmee doelde de PSV-coach op de 4-2-nederlaag afgelopen zondag op bezoek bij FC Groningen. Tegen Arsenal richtten de Eindhovenaren zich op. Via goals van Joey Veerman en invaller Luuk de Jong werd afgerekend met de koploper van de Premier League.

"Arsenal is het hoogste niveau dat je op dit moment kan tegenkomen", zei Van Nistelrooij, die zich door de overwinning met zijn ploeg verzekerde van de knock-outfase van de Europa League. "En we kunnen ons met dat niveau meten."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Oranjeklanten Simons en De Jong imponeren

Van Nistelrooij had ook complimenten over voor enkele individuen in zijn ploeg. Xavi Simons en Luuk de Jong, die beiden zijn opgenomen in de WK-voorselectie van het Nederlands elftal, maakten indruk op hem. "In dit soort wedstrijden word je natuurlijk beoordeeld."

"Je ziet wat de bijdrage van Luuk met het team doet", zei Van Nistelrooij over De Jong, die als invaller de 2-0 binnenkopte. "Hij is een specialist op de spitspositie. Dat is zo'n groot verschil. Luuk is gepokt en gemazeld. Je weet dat het bij elke voorzet prijs kan zijn en dat gebeurde ook."

"Xavi Simons ging toen Luuk was ingevallen op rechts vrolijk door met waar hij voor rust mee bezig was", glimlachte de PSV-trainer. "Dat deed hij op een speelse manier, met of zonder bal. Dat is prachtig om te zien."

Zondag kunnen PSV en Van Nistelrooij zich ook in de Eredivisie revancheren voor de nederlaag in Groningen. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt voor de thuiswedstrijd tegen NEC.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen