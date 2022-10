Voormalig NAC Breda-aanvoerder Pablo Marí neergestoken in Italië

Voormalig NAC Breda-verdediger Pablo Marí is woensdagavond neergestoken in een winkelcentrum in een voorstad van Milaan. De 29-jarige Spanjaard, die door Arsenal wordt verhuurd aan AC Monza, is buiten levensgevaar.

Door onze sportredactie

Marí verblijft sinds het incident in het ziekenhuis van Monza. Naar verluidt zijn ook vier anderen neergestoken door een verwarde man. Een van hen zou inmiddels zijn overleden.

"De verwondingen van Pablo Marí zijn niet levensbedreigend", zegt Adriano Galliani, de CEO van Monza, donderdag tegen Italiaanse media. "We hopen hem snel weer terug te zien."

Marí werd in het seizoen 2017/2018 door NAC gehuurd van Manchester City, de club waarvoor hij geen minuut zou spelen. In Breda droeg hij de aanvoerdersband. Na zijn periode in Nederland belandde hij via Deportivo La Coruña en Flamengo in 2019 bij Arsenal.

Bij de Engelse topclub slaagde Marí er niet in een vaste waarde te worden. Sinds januari van dit jaar wordt de Spaanse verdediger aan Serie A-promovendus Monza verhuurd. In Italië is hij wél basisspeler.

Arsenal-manager Mikel Arteta reageerde donderdag na het verloren Europa League-duel met PSV (2-0) op het nieuws over Marí. "Arsenal heeft contact gehad met zijn familie. Hij lijkt in orde", zei hij.

Pablo Marí droeg één seizoen het shirt én de aanvoerdersband van NAC Breda. Foto: Pro Shots

