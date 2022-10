AZ verzekert zich van Europese overwintering met magere zege in Liechtenstein

AZ heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in een matige wedstrijd met 1-2 bij FC Vaduz, wat voldoende is voor een plek bij de eerste twee in de groep.

Door onze sportredactie

AZ kon niet bepaald overtuigen in de hoofdstad van Liechtenstein. Via doelpunten van Milos Kerkez en Myron van Brederode kwamen de Alkmaarders op voorsprong. Nicolas Hasler bracht namens het nietige Vaduz de spanning terug, maar daarna werd er niet meer gescoord.

Door de vierde overwinning in vijf wedstrijden gaat AZ ruim aan kop in groep E van de Conference League. Als SC Dnipro-1 later op de avond niet weet te winnen van Apollon Limassol, is de ploeg van Jansen met nog één duel te gaan zeker van groepswinst.

De eerste plek geeft recht op een plek in de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi. Als AZ als tweede eindigt, moet er eerst een tussenronde worden gespeeld tegen een nummer drie uit de groepsfase van de Europa League.

Stand groep E 1. AZ 5-12 (+5)

2. Dnipro 4-7 (+2)

3. Apollon 4-4 (-2)

4. FC Vaduz 5-2 (-5)

Goede uitgangspositie AZ

AZ begon donderdag met een uitstekende uitgangspositie aan de vijfde groepswedstrijd van de Conference League. Twee weken geleden had de ploeg van Jansen zich al kunnen plaatsen voor de knock-outfase, maar toen werd verrassend verloren bij Apollon Limassol.

Het duel met Vaduz in het Rheinparkstadion kwam pas in de tweede helft echt op gang. Kerkez brak in de vijftigste minuut de ban. De Hongaarse linksback sneed door de Liechtensteinse verdediging en rondde beheerst af met rechts.

Door de voorsprong leek de concentratie van de Alkmaarders wat te verslappen. Het resulteerde in een viertal kansen voor Vaduz, dat momenteel voorlaatste staat in de tweede Zwitserse afdeling. AZ-doelman Hobie Verhulst maakte daarbij niet altijd een zekere indruk.

Myron van Brederode viert zijn doelpunt. Foto: ANP

Invaller Van Brederode scoort

De Noord-Hollandse formatie overleefde de kansen en leek de wedstrijd vervolgens in het slot te gooien. De ingevallen Van Brederode verdubbelde de marge met een knap schot na een uitstekende loopactie. Toch bleef het niet bij 0-2.

Nauwelijks een minuut later maakte Vaduz namelijk de aansluitingstreffer. De verdediging van AZ stond te slapen, waarvan Hasler kon profiteren. Hij passeerde Verhulst met een schot in de hoek. AZ kreeg daarna nog enkele kansen, maar wist het net niet meer te vinden.

De Alkmaarders zullen later op de avond geïnteresseerd de verrichtingen van Dnipro-1 volgen. Als de Oekraïners 'thuis' in het Slowaakse Kosice niet winnen van Apollon Limassol, mag AZ de tussenronde van de Conference League overslaan.

Lachende gezichten bij AZ. Foto: ANP

Aanbevolen artikelen