PSV wint knap van Arsenal en is zeker van overwintering in Europa League

PSV heeft donderdag een belangrijke en verrassende 2-0-thuiszege op Arsenal geboekt in de Europa League. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij overwintert daardoor hoe dan ook in het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi.

Door onze sportredactie

Na de eerste helft, waarin twee PSV-goals werden afgekeurd wegens buitenspel, was het na rust tweemaal raak. Joey Veerman verzorgde het openingsdoelpunt, waarna invaller Luuk de Jong de eindstand bepaalde.

De overwinning betekent dat PSV minstens zeker is van een plek in de tussenronde van de Europa League. Met nog één speelronde te gaan behoort ook groepswinst en daarmee directe plaatsing voor de achtste finales nog tot de opties.

Om groepswinnaar te worden moet PSV volgende week winnen bij FK Bodø/Glimt en hopen dat Arsenal thuis niet drie punten pakt tegen FC Zürich. Zürich-Bodø/Glimt eindigde donderdag door een laat doelpunt van de thuisploeg in 2-1.

De eerstvolgende wedstrijd van PSV, dat vorige week nog met 1-0 van koploper Arsenal had verloren, is zondag. NEC komt dan op bezoek in de Eredivisie.

Stand groep A 1. Arsenal 5-12 (+4)

2. PSV 5-10 (+10)

3. FK Bodø/Glimt 5-4 (-4)

4. FC Zürich 5-3 (-10)

Twee PSV-goals gaan voor rust niet door

In de beginfase van PSV-Arsenal gebeurde er niet al te veel, al was het de thuisploeg die het gevaarlijkst was. Zo had keeper Aron Ramsdale aardig wat moeite met een inzet van Xavi Simons.

Zo'n tien minuten later liet Gakpo de PSV-fans juichen met een doeltreffend stiftje, maar de grensrechter constateerde (terecht) buitenspel. Aan de andere kant stichtte Arsenal-spits Eddie Nketiah gevaar.

Op slag van rust leek Simons er na goed doorzetten alsnog 1-0 van te maken, maar de VAR verstoorde opnieuw het feestgedruis. Er was wederom buitenspel geconstateerd. Verder voorkwam PSV'er Walter Benítez met goed keeperswerk nog voor rust de 0-1.

Veerman en De Jong slaan na rust toe

Na rust vielen er wél geldige doelpunten in het Philips Stadion. Nadat de druk van PSV was toegenomen en Gakpo al een kans had laten liggen, was het Veerman die na een mooie aanval beheerst afrondde: 1-0.

Het doelpunt gaf PSV vleugels. Nog geen tien minuten later werd de score uitgebreid. De ingevallen De Jong was alert bij een hoekschop en kopte raak. Arsenal-keeper Ramsdale zat mis.

Niet veel later leek het zelfs 3-0 te worden, maar Gakpo werd opnieuw teruggefloten voor buitenspel. Vlak daarna was een nieuwe kopkans niet aan De Jong besteed; de bal ging net voorlangs.

In de slotfase zette Arsenal aan. Dat leverde nog een goede kans op voor Nketiah, maar de knappe overwinning van PSV in het sfeervolle Philips Stadion kwam nooit echt meer in gevaar.

