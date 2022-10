PSV start tegen Arsenal met Branthwaite in plaats van schutterende Obispo

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kiest donderdag in het Europa League-duel met Arsenal voor Jarrad Branthwaite in het centrum van de verdediging. Dat gaat ten koste van Armando Obispo, die afgelopen weekend lelijk in de fout ging.

Door onze sportredactie

Het worden de eerste minuten in de Europa League voor Branthwaite, die afgelopen zomer op huurbasis werd overgenomen van Everton. In de Eredivisie werd de twintigjarige Brit tot dusver drie keer in opgesteld.

Met het passeren van Obispo lijkt Van Nistelrooij een signaal af te geven. De Bossche verdediger was dit seizoen een vaste waarde, maar ging zondag in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (4-2) de mist in. Tegen Arsenal zit hij op de bank.

Voor de rest zijn er geen verrassingen in de opstelling van PSV. Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Érick Gutiérrez vormen zoals gebruikelijk het middenveld. Centrumspits Xavi Simons wordt geflankeerd door Anwar El Ghazi en Cody Gakpo.

PSV-Arsenal wordt om 18.45 uur afgetrapt. De Londenaren wonnen al hun pouleduels en zijn al geplaatst voor minimaal de tussenronde van de Europa League. PSV staat tweede in de groep. De Eindhovenaren gaan volgende week nog op bezoek bij FK Bodø/Glimt.

De opstelling van PSV. Foto: NU.nl

Opstelling Arsenal Ramsdale; Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney; Lokonga, Xhaka; Vieira, Ødegaard, Martinelli; Nketiah.

Stand groep A 1. Arsenal 4-12 (+6)

2. PSV 4-7 (+7)

3. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

4. FC Zürich 4-0 (-11)

Eerder

Aanbevolen artikelen