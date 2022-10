Leicester City: weinig transfers, weinig succes

"Het is lastig te verkroppen dat vrijwel elke club spelers haalde en dat wij ons niet konden versterken." Manager Brendan Rodgers uitte na de vierde competitienederlaag op rij - op 1 september tegen Manchester United (0-1) - zijn frustraties. Door de dramatische seizoensstart bekleedde Leicester City enige tijd de laatste plek in de Premier League.

De landskampioen van 2016 investeerde voor Engelse begrippen inderdaad bijzonder weinig. Alleen voor verdediger Wout Faes (17 miljoen euro) werd de knip getrokken. Leicester City moest namelijk aan de financiële huishouding denken, gezien de forse uitgaven de voorbije jaren aan onder meer salarissen. Ter vergelijking: Liverpool en Manchester United, die ook geen vlekkeloos seizoen kennen, betaalden respectievelijk minimaal 75 en 95 miljoen euro voor één speler (Darwin Núñez en Antony).

"Het is duidelijk dat het team minder sterk is dan vorig jaar", doelde Rodgers op het vertrek van onder anderen doelman Kasper Schmeichel (Nice) en verdediger Wesley Fofana (Chelsea). 'The Foxes' eindigden vorig seizoen op de achtste plek in de Premier League, terwijl de club in Europa tot halve finales van de Conference League reikte. Daarin was AS Roma in twee duels nipt te sterk.

Leicester City behield het vertrouwen in Rodgers na de slechte start. De keuze van de clubleiding lijkt zich uit te betalen, want inmiddels klimt het team op de ranglijst. Tegen Crystal Palace (0-0), Leeds United (0-2) en Wolverhampton Wanderers (0-4) hield de ploeg de nul. Maar met een zeventiende plek waart het degradatiespook nog altijd rond in het King Power Stadium.

Stand Premier League 16. Southampton 12-12 (-8)

17. Leicester City 12-11 (-3)

18. Leeds United 11-9 (-5)

19. Wolverhampton Wanderers 12-9 (-13)

20. Nottingham Forest 12-9 (-15)

Nice: miljoenendeals betalen zich niet uit

Met de komst van onder anderen Wesley Sneijder in augustus 2017 wilde OGC Nice een gooi naar de landstitel doen. De Franse ploeg eindigde vorig seizoen derde, achter Paris Saint-Germain en kampioen AS Monaco. Maar de inbreng van de recordinternational bleef beperkt tot slechts vijf duels. Nice eindigde teleurstellend achtste.

In de jaren daarna wisselde de Zuid-Franse ploeg fraaie eindklasseringen met Europees voetbal af met een jammerlijke achtste of negende plek. Dit jaar beleeft de ploeg van coach Lucien Favre een nieuw dieptepunt met de twaalfde positie in de Ligue 1. Nantes werd afgelopen zondag ternauwernood op 1-1 gehouden door een rake penalty van Nicolas Pépé in de zevende minuut van de blessuretijd.

Aankopen Sofiane Diop (22 miljoen euro), Gaëtan Laborde (15 miljoen), Mattia Viti (13 miljoen) en Alexis Beka Beka (12 miljoen) werden voor veel geld gehaald, maar vooralsnog zonder veel succes. Nice is na Ajaccio de minst productieve club van de Ligue 1. 'Les Aiglons' staan op slechts elf treffers in twaalf competitieduels.

Pablo Rosario weet het tij ook niet te keren. Hij is de enige Nederlander bij Nice, omdat Calvin Stengs op huurbasis is uitgevlogen naar Royal Antwerp. Rosario was vorig seizoen een sleutelspeler, maar is nu minder onomstreden. Een nieuwe interland na zijn optreden tegen België (1-1) drie jaar geleden lijkt voorlopig een utopie.

Stand Ligue 1 10. Toulouse 12-16 (-1)

11. Troyes 12-13 (-3)

12. Nice 12-13 (-4)

13. Montpellier 12-12 (-2)

14. Stade de Reims 12-12 (-6)

Sevilla: gaat de trainerswissel helpen?

Julen Lopetegui boekte sinds 2019 puike resultaten met Sevilla. Met drie keer een vierde plek in La Liga en de winst van de Europa League in 2020 was de coach geliefd in Andalusië. Dit seizoen begon de neergang. Met maar één zege in elf officiële duels mocht Lopetegui begin oktober zijn biezen pakken. De 1-4-nederlaag tegen Borussia Dortmund in de Champions League was de spreekwoordelijke druppel.

"Ik heb gemengde gevoelens. We hebben samen veel mooie momenten meegemaakt", reageerde de voormalig doelman. "Tegelijkertijd ben ik verdrietig dat ik vertrek bij een club die ik liefheb. Maar ik weet zeker dat dat gevoel over zal gaan. Met een paar kleine veranderingen kan dit team weer terugkeren op het winnende pad."

Oude bekende Jorge Sampaoli moet met Sevilla de weg omhoog nog vinden, gezien de magere opbrengst van twee overwinningen in zes wedstrijden in alle competities. De schitterende pegel van Nemanja Gudelj tegen Mallorca (0-1) zorgde vooralsnog voor de enige driepunter onder de Argentijnse coach in La Liga.

De zes aanwinsten Tanguy Nianzou (Bayern München), Marcão (Galatasaray), Isco (Real Madrid), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Alex Telles (Manchester United) en Kasper Dolberg (Nice) stuwen de club nog niet omhoog. Karim Rekik kan, mede door blessureleed, ook weinig klaarspelen dit seizoen. Sevilla houdt momenteel vier clubs onder zich in Spanje.

Stand La Liga 14. Espanyol 11-10 (-5)

15. Almería 11-10 (-7)

16. Sevilla 11-10 (-7)

17. Getafe 11-10 (-8)

18. Girona 11-9 (-4)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Juventus: Allegri kan kunststukje niet herhalen

Op 23 juli 2020 vierden Juventus-fans een jubileumfeestje. De grootmacht mocht zich al drieduizend dagen de beste club van Italië noemen. Vanaf 2012 hadden Antonio Conte (2012-2014), Massimiliano Allegri (2015-2019) en Maurizio Sarri (2020) 'De Oude Dame' naar de landstitel geleid.

Het zijn vervlogen glorietijden. Waar in 2021 en 2022 nog de vierde plek en daarmee een Champions League-ticket werd behaald, staat Juventus nu op de armzalige achtste plek. Allegri, de koning van weleer, zit op de schopstoel. De best betaalde coach in de Serie A - 7 miljoen euro per jaar tot 2025 - kan bij zijn congé een forse ontslagvergoeding vangen.

Het drama zet zich voort in de Champions League. In 2015 en 2017 stonden Allegri en zijn manschappen in de finale van het miljoenenbal, maar dit jaar is Juventus al uitgeschakeld. Groepsgenoten Paris Saint-Germain en Benfica bleken (veel) te sterk. Zelfs de derde plek, en daarmee Europa League-voetbal na de jaarwisseling, kan nog naar Europese laagvlieger Maccabi Haifa gaan.

"Het moge duidelijk zijn dat het begin van ons seizoen niet goed is", zei Allegri dinsdag na de 4-3-nederlaag tegen Benfica. "We zijn uitgeschakeld in de Champions League en staan op achterstand in de Serie A. De uitschakeling doet pijn. Maar we moeten deze teleurstelling omzetten in motivatie, want zaterdag wacht al Lecce."

Stand Serie A 6. Udinese 11-21 (+8)

7. Internazionale 11-21 (+5)

8. Juventus 11-19 (+10)

9. Sassuolo 11-15 (+1)

10. Torino 11-14 (-3)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Bayer Leverkusen: Bosz deed het zo slecht nog niet

Trainer Peter Bosz werd in maart 2021 gewaarschuwd. "Hij weet dat we andere aspiraties hebben", zei directeur Rudi Völler na de 1-2-nederlaag tegen Arminia Bielefeld. Leverkusen stond vlak voor de winterstop nog eerste, maar was inmiddels afgezakt naar de zesde plaats. Een week later, na het verlies tegen Hertha BSC (3-0), volgde het ontslag van de Nederlander.

Bosz leidde Leverkusen sinds 2018 naar de vierde en vijfde plek in de Bundesliga. Hij bereikte met de ploeg Champions League-voetbal én de kwartfinale van de Europa League. Nu is Europees voetbal mijlenver weg. De club staat slechts vijftiende in de Bundesliga, net boven de degradatiestreep. Overwintering in de Champions League is uitgesloten, getuige het onoverbrugbare gat met Club Brugge en FC Porto.

Begin oktober greep de leiding van Leverkusen in. Coach Gerardo Seoane werd na 56 wedstrijden de laan uitgestuurd. De club koos als vervanger oud-middenvelder Xabi Alonso, zijn eerste trainersklus op het hoogste niveau. Met maar één zege in vijf duels moet de opmars onder de Spanjaard nog vorm krijgen.

Met Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah herbergt de selectie vier Nederlanders. Bakker en Frimpong zijn basisspeler én mogen hopen op deelname aan het WK. Een lichtpuntje voor Frimpong is zijn eretitel als snelste speler in de Bundesliga. De vleugelverdediger tikte dit seizoen in een sprint ruim 36 kilometer per uur aan.