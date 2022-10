Spaanse bond houdt vast aan Saoedi-Arabië als gastheer Spaanse supercup

De strijd om de Spaanse supercup wordt volgend jaar opnieuw in Saoedi-Arabië gehouden, zo maakt de Spaanse voetbalbond bekend. Het is de derde keer dat het land in het Midden-Oosten dit toernooi organiseert.

Mensenrechtenorganisaties uitten de afgelopen jaren veel kritiek op de keuze van de bond om de supercup in Saoedi-Arabië af te werken.

Bondspreses Luis Rubiales wijst vaak op de economische voordelen die de deelnemende clubs genieten, aangezien Saoedi-Arabië er miljoenen voor overheeft om de supercup te organiseren.

Begin dit jaar zei de bestuurder dat de bond wel degelijk kijkt naar de mensenrechtensituatie. "Wij hebben het voor elkaar gekregen dat vrouwen het stadion in mogen, anders mogen ze de supercup niet organiseren. Verder hebben we geholpen met het opzetten van een vrouwencompetitie in Saoedi-Arabië", zei Rubiales in gesprek met Cadena SER.

Aan de editie van komend jaar, die wordt gehouden tussen 11 en 15 januari, doen Real Betis, Real Madrid, Valencia en FC Barcelona mee. Oftewel de bekerfinalisten van vorig seizoen (Real Betis en Valencia) en de clubs die in die jaargang in de top twee eindigden (Real Madrid en FC Barcelona). Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door Real Madrid.

Alle wedstrijden worden gespeeld in het Koning Fahd-stadion in Riyad. In de meeste landen gaat de supercup alleen tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar in Spanje geven sinds het seizoen 2019/2020 vier teams acte de presence.

Overigens wil Saoedi-Arabië samen met Egypte en Griekenland het WK 2030 organiseren.

