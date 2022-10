PSV mag geen fans meenemen naar uitduel met Bodø/Glimt

PSV mag van de UEFA geen supporters meenemen naar Noorwegen voor het mogelijk beslissende laatste groepsduel met Bodø/Glimt in de Europa League. De club uit Eindhoven is donderdag gestraft voor wangedrag van fans vorige week bij Arsenal (1-0-verlies).

Daarnaast moet PSV een boete van 40.000 euro betalen en binnen dertig dagen contact opnemen met Arsenal over een schadevergoeding. Volgens de Europese voetbalbond hebben fans uit Eindhoven in Engeland voorwerpen gegooid en vernielingen aangericht.

PSV is nog in overleg met de UEFA met daarbij als belangrijkste vraag of de straf naar een later moment kan worden verplaatst, in plaats van bij het duel van volgende week.