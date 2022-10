Twaalf clubs al door in CL, Ajax op weg naar zwaar bezette Europa League

Met nog één speelronde te gaan in de Champions League staan liefst twaalf van de zestien deelnemers aan de knock-outfase vast. Ajax zal na de winterstop naar alle waarschijnlijkheid uitkomen in de Europa League, waarin het eerst een tussenronde moet afwerken.

Door onze sportredactie

De clubs die al zeker zijn van een vervolg op het hoogste Europese clubniveau zijn Napoli, Liverpool, Club Brugge, FC Porto, Bayern München, Internazionale, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Benfica.

Er zijn volgende week tijdens de laatste speelronde nog maar vier tickets te verdelen. Groep D is het spannendst. Alle teams hierin - Tottenham Hotspur, Sporting CP, Eintracht Frankfurt en Olympique de Marseille - maken nog kans op een plek bij de laatste zestien.

In poule E maken AC Milan en Red Bull Salzburg uit wie er naast Chelsea doorgaat en in groep F gaat de strijd tussen RB Leipzig en Shakhtar Donetsk. Opvallend is dat er met FC Barcelona, Sevilla en Atlético Madrid al drie Spaanse teams zijn uitgeschakeld.

Stand in Champions League-groep Ajax: 1. Napoli 5-15 (+16)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

Alleen Schots wonder kan Ajax nekken

Voor Ajax zit een vervolg in de Champions League er definitief niet in na de 0-3-nederlaag tegen Liverpool van woensdag. Wat rest is een doorgang in de Europa League.

Althans: als Ajax dinsdag niet met vijf treffers verschil verliest bij het nog puntloze Rangers FC. Gebeurt dat wel, dan stoten de Schotten de Amsterdammers van de derde plaats op basis van het onderling resultaat, nadat het in september in de Johan Cruijff ArenA 4-0 was geworden.

De ploeg van Alfred Schreuder zal, als een opmerkelijke Schotse comeback uitblijft, na de winterstop uitkomen in de tussenronde van de Europa League. Daarin wacht een tweeluik met een nummer twee uit een Europa League-poule.

PSV en Feyenoord kunnen nog als tweede eindigen, maar een duel met Ajax is niet mogelijk in deze tussenronde. Teams uit hetzelfde land worden in dit stadium namelijk nog uit elkaar gehouden. Momenteel bezetten PSV, Stade Rennais, Ludogorets, Sporting Braga, Manchester United, FC Midtjylland, Qarabag en Trabzonspor de tweede plaats in hun Europa League-groep, maar met nog twee speelrondes te gaan in dit toernooi zijn er nog veel verschuivingen mogelijk.

De kans is groot dat er vanuit de Champions League veel teams van naam en faam doorstromen in de Europa League. Momenteel liggen Atlético Madrid en Juventus daarvoor op koers, terwijl meervoudig Europa League-winnaar Sevilla en FC Barcelona sowieso als derde eindigen in hun groep.

Op maandag 7 november wordt geloot voor het vervolg in de Europese toernooien.

Zeker van groepswinst in Champions League: Bayern München

Chelsea

Manchester City

Sowieso tweede plek in Champions League-groep: Internazionale

Borussia Dortmund

Eerste of tweede in Champions League-groep: Liverpool

Napoli

Club Brugge

FC Porto

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Benfica

Eerder

Aanbevolen artikelen