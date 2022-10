Rangers door lijdensweg in CL extra gebrand op zege in slotduel met Ajax

Berusting heeft meester gemaakt van Rangers FC na de vierde kansloze nederlaag op rij in de groepsfase van de Champions League. Juist daarom aast de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in het slotduel met Ajax van dinsdag op een zege.

Door onze sportredactie

In de eerste vier duels scoorde Rangers maar één keer en kreeg het liefst negentien doelpunten tegen. Alleen Viktoria Plzen incasseerde meer treffers in de groepsfase. Als Rangers tegen Ajax met een verschil van minimaal twee doelpunten verliest, beleven de Schotten de slechtste groepsfase sinds de oprichting van de Champions League in 1992.

"Dat negatieve record willen we absoluut niet", zei middenvelder Malik Tillman na het 3-0-verlies tegen Napoli in gesprek met The Herald. "Ik denk dat iedereen gemotiveerd is en tegen Ajax eindelijk een keer wil winnen. Zeker in eigen huis. We willen de fans weer een beetje blij maken."

Overigens staat niet alleen de eer op het spel voor Rangers. De ploeg van Van Bronckhorst heeft nog een minieme kans op de derde plek in de poule - en daarmee overwintering in de Europa League - al lijkt dat een onmogelijke opdracht. Ajax moet dan met vijf doelpunten verschil worden verslagen in het Ibrox Stadium.

Begin september in Amsterdam was Ajax met liefst 4-0 te sterk voor Rangers. "We kunnen de Europa League nog bereiken, dus dat wordt ons doel", zei de strijdbare Tillman. "Het wordt een hele grote wedstrijd en een uitdaging voor ons. We kijken ernaar uit."

Van Bronckhorst: 'Zelfs Juventus en Barcelona gaan niet door'

Het Champions League-seizoen begon nog zo rooskleurig voor Rangers. De 55-voudig kampioen van Schotland overleefde twee kwalificatierondes door het Belgische Union Saint-Gilloise en PSV over twee wedstrijden te verslaan. Bij de loting voor de groepsfase wist Van Bronckhorst al een beetje hoe laat het was.

"We moeten realistisch zijn, kijkend naar de ploegen tegen wie we hebben gespeeld", zei Van Bronckhorst op zijn persconferentie in Napels. "Het niveau is ongelooflijk hoog in onze groep. Maar ook als je naar andere poules kijkt. Zelfs grote clubs als Juventus en FC Barcelona hebben zich niet gekwalificeerd voor de volgende ronde."

De lijdensweg van dit seizoen zorgt er niet voor dat Van Bronckhorst is uitgekeken op de Champions League. "Dit is het hoogste niveau en dat wil je altijd bereiken. Hoe vaker we in deze competitie uitkomen, hoe meer ervaring we opdoen. Als speler wil je het ook tegen deze ploegen opnemen. Dat willen we volgend seizoen weer."

De afsluitende groepswedstrijd tussen Rangers en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur. De formatie uit Glasgow speelt zaterdag eerst nog in de competitie tegen Aberdeen. Ajax hoeft komend weekend niet in actie te komen.

Champions League groep A 1. Napoli 5-15 (+16)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

