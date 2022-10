Spurs-coach Conte woest op videoarbiter Van Boekel vanwege afkeuren late goal

Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte ergerde zich woensdagavond tijdens de slotfase van het Champions League-duel met Sporting CP kapot aan een beslissing van videoarbiter Pol van Boekel. Op gezag van de VAR keurde scheidsrechter Danny Makkelie de 2-1 van Harry Kane af vanwege buitenspel.

Op dat moment was de Italiaan al iets gekalmeerd, nadat hij tijdens de wedstrijd een rode kaart had gekregen van Makkelie vanwege een reactie waar de frustratie en woede van afdropen na het afkeuren van de goal van Kane.

"Deze momenten richten zo veel schade aan in het voetbal. Ik zou weleens willen zien of hij in een ander stadion een grotere club ook een vergelijkbaar doelpunt had afgenomen. Daar ben ik heel benieuwd naar. De bal was vóór Kane en het is een goal. Ik snap niet hoe ze de lijn hebben getrokken."