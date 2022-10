Xavi strijdbaar na 'grote deceptie' Barça: 'We kunnen de Europa League winnen'

Xavi is vanzelfsprekend teleurgesteld, maar toont zich bovenal strijdbaar na de uitschakeling van FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League. De Spaanse coach hoopt dat zijn spelers snel de knop kunnen omzetten.

Door onze sportredactie

"We zijn nu veroordeeld tot de Europa League, maar we kunnen dat toernooi wel winnen. Datzelfde geldt voor La Liga, de Copa del Rey en de Spaanse supercup. We kunnen er nog een geweldig seizoen van maken", zei Xavi woensdagavond op zijn persconferentie na de verloren thuiswedstrijd tegen Bayern München (0-3).

FC Barcelona wist voor het duel met 'Der Rekordmeister' al dat de achtste finales van de Champions League onhaalbaar zouden zijn. Internazionale boekte eerder op de avond al een probleemloze zege op Viktoria Plzen (4-0) en verzekerde zich van een plek bij de laatste zestien.

Zonder iets noemenswaardigs om voor te strijden was FC Barcelona duidelijk een maatje te klein voor Bayern München. Na een half uur stond het al 0-2 door doelpunten van Sadio Mané en Eric Maxim Choupo-Moting, waarna Benjamim Pavard de pijn van de thuisploeg in de blessuretijd van de wedstrijd nog iets vergrootte.

'Uitschakeling komt door onze fouten'

Dat FC Barcelona voor het tweede seizoen op rij in de groepsfase van de Champions League strandde, komt volgens Xavi vooral door Barcelona zelf. "Op deze wedstrijd tegen Bayern na, denk ik dat we competitief zijn geweest. Dat het niet is gelukt, heeft verschillende oorzaken. Maar het komt vooral door onze eigen fouten."

"Eigenlijk hadden we niet het benodigde niveau voor de Champions League. We moeten zelfkritisch zijn en het accepteren, ook al is dit natuurlijk een grote deceptie. Nu moeten we knop omzetten."

Als nummer drie in de poule is FC Barcelona in het nieuwe kalenderjaar veroordeeld tot een tussenronde in de Europa League. De Catalanen nemen het daarin op tegen een nummer twee uit een van de Europa League-poules.

