Spelers van Australië uiten in video kritiek op mensenrechtensituatie in Qatar

Spelers van het Australische voetbalelftal hebben donderdag, een kleine maand voor de start van het WK, kritiek getuit op de mensenrechtensituatie in Qatar. Dat doen ze in een door de Australische voetbalbond gepubliceerde video.

"We weten nu dat de toewijzing van het WK aan Qatar heeft geleid tot het lijden van talloze mensen", zegt 49-voudig international Jackson Irvine in de video, waarin meerdere spelers aan het woord komen.

In de video wordt niet alleen gewezen op de slechte behandeling van arbeidsmigranten, maar ook op de discriminatie van de lhbtiq+-gemeenschap. Zo is homoseksualiteit strafbaar in het gastland van het WK.