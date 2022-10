Trotse Klopp na ruime zege op Ajax: 'Overwintering is een grootse prestatie'

Jürgen Klopp noemt het een grootse prestatie dat Liverpool zich in een groep met Ajax, Napoli en Rangers FC voor de knock-outfase van de Champions League heeft geplaatst. De Duitse trainer zag zijn ploeg woensdag met 0-3 winnen in de Johan Cruijff ArenA en daarmee is hij meer dan tevreden.

Door Rypke Bakker

"Overwintering in de Champions League mag je niet als iets gewoons zien. Het is een grootse prestatie", zei Klopp op zijn persconferentie in de ArenA na de ruime zege van Liverpool.

De Engelse club won vorige maand op Anfield al met 2-1 van Ajax en in Amsterdam was een gelijkspel voldoende om overwintering in het miljoenenbal veilig te stellen. Voor Klopp was die plek in de knock-outfase veruit het belangrijkste en de uitvoering van minder belang.

"Als het hier 0-0 was geworden, was ik ook blij geweest. Het draait om overwintering. Maar dat het 0-3 is geworden, met drie fantastische goals, maakt het nog mooier. Ajax heeft een goed team, daardoor is dit extra zoet."

In de eerste helft zag het er niet naar uit dat Liverpool met ruime cijfers zou winnen. Steven Berghuis en Dusan Tadic misten grote kansen voor Ajax, waarna Liverpool vlak voor rust via Mohamed Salah op 0-1 kwam. "De eerste 35 minuten was Ajax beter, we hebben geluk gehad", erkende Klopp. "Daarna scoorden we en viel alles open."

Champions League-groep A 1. Napoli 5-15 (+15)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

'De combinatie was sensationeel'

Klopp doelde daarmee ook op de flitsende combinatie van Liverpool kort na de 0-1, waarbij Darwin Núñez voor bijna leeg doel op de paal schoot. "Onze eerste goal was briljant, maar de combinatie daarna was sensationeel. Na rust wilden we zo doorgaan en dat lukte met twee goals. Daarna hebben we de wedstrijd gecontroleerd. Toen waren we goed."

De 0-3-overwinning komt op een welkom moment voor Liverpool, dat in de Premier League slechts achtste staat en afgelopen zaterdag met 1-0 verloor van promovendus Nottingham Forest.

"Op het moment dat het moest, gebeurde het. We zijn tegen Ajax in de wedstrijd gegroeid. Er waren problemen en die hebben we overwonnen. Aan het einde kunnen we concluderen dat we het goed gedaan hebben. Dat zijn de mooiste zeges."

Jürgen Klopp geeft Steven Bergwijn een knuffel na de zege van Liverpool op Ajax. Foto: Getty Images

