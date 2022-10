Schreuder ziet dat Ajax tegen Liverpool 'grote stap voorwaarts' heeft gezet

Alfred Schreuder berust in het feit dat Ajax er in een groep met Napoli, Liverpool en Rangers FC niet in is geslaagd te overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers verloren woensdag tegen 'The Reds' (0-3) voor de vierde keer op rij in het miljoenenbal en toch ziet de trainer zijn ploeg steeds beter worden.

"Ik zie dat er progressie zit in dit team", zei Schreuder na het verlies tegen Liverpool op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Dat zie ik in de competitie en vandaag in de eerste veertig minuten tegen Liverpool."

Schreuder trok een vergelijking met de uitwedstrijd tegen Liverpool, die vorige maand met 2-1 verloren werd. In Amsterdam waren de cijfers pijnlijker voor Ajax, maar de Eredivisionist creëerde meer kansen. Steven Berghuis raakte al na drie minuten de paal en in de 36e minuut liet Dusan Tadic een grote mogelijkheid onbenut. Vervolgens sloeg Liverpool aan het einde van de eerste helft wel toe via Mohamed Salah.

"We hebben een veel betere eerste helft gespeeld dan op Anfield", benadrukte Schreuder. "Als je dat vergelijkt, dan hebben we een grote stap voorwaarts gezet. In de ArenA liet Ajax voor rust een heel ander gezicht zien. Probleem is alleen dat we de kansen niet benutten."

Champions League-groep A 1. Napoli 5-15 (+15)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

'We bleven dichter bij elkaar dan tegen Napoli'

Liverpool was wel effectief. Vlak na rust maakte Darwin Núñez 0-2 en schoot Harvey Elliott met de 0-3 het laatste beetje hoop weg bij Ajax, dat in het restant van de wedstrijd vrijwel niets creëerde.

Schreuder: "Toen liet Liverpool zien hoe goed en ervaren het is. Het niveauverschil werd na rust groot, terwijl we in de eerste helft nog goed mee konden komen."

Ajax voorkwam wel dat de uitslag nog veel pijnlijker werd, zoals thuis Napoli (1-6) wel gebeurde. "We bleven als team dichter bij elkaar dan tegen Napoli", zag Schreuder. "Op de langere termijn zie ik wel dat soort goede ontwikkelingen. In de competitie doen we het al beter, maar Champions League is een ander niveau."

En dat niveau is nu nog te hoog voor Ajax, erkende Schreuder. "We kunnen wel in de Champions League spelen, maar deze poule is met Napoli en Liverpool nog te goed voor ons."

Balende Ajax-spelers na de 0-3-nederlaag. Foto: Getty Images

