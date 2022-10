Tadic baalt van gemiste kansen na uitschakeling Ajax: 'Dit is heel pijnlijk'

Dusan Tadic baalt na de 0-3-nederlaag tegen Liverpool van de uitschakeling van Ajax in de Champions League. De aanvoerder van de Amsterdammers zag dat zijn ploeg in de eerste helft veel kansen creëerde.

"Dit is heel pijnlijk", reageerde Tadic na afloop van de forse nederlaag bij RTL. "In de eerste helft speelden we prima, we hadden twee goede kansen via Steven Berghuis. Ik had ook een grote kans. Als we een doelpunt maken, wordt het een compleet andere wedstrijd."