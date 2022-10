Tottenham wacht spannende slotronde na hectische slotfase tegen Sporting

Tottenham Hotspur heeft zich woensdagavond nog niet verzekerd van overwintering in de Champions League. De Engelse ploeg leek in blessuretijd te winnen van Sporting CP dankzij Harry Kane, maar scheidsrechter Danny Makkelie keurde de goal af wegens buitenspel: 1-1. Tegelijkertijd won Eintracht Frankfurt met 2-1 van Olympique de Marseille, waardoor alle clubs in de poule nog de volgende ronde kunnen halen.

Door onze sportredactie

Tottenham was bij winst zeker van de knock-outfase, maar kon in eigen huis weinig creëren tegen Sporting. De Portugezen kwamen zelfs op voorsprong via een sterke individuele actie van Marcus Edwards. De oud-speler van Tottenham dribbelde vanaf de middenlijn naar het vijandelijke doel en verschalkte doelman Hugo Lloris met een afstandsschot.

Sebastián Coates leek zijn ploeg vlak voor rust op 0-2 te zetten, maar de verdediger scoorde met zijn arm. Scheidsrechter Makkelie keurde de goal af en bestrafte Coates met geel. De Londenaren zochten daarna naar de gelijkmaker, maar de bezoekers hielden de gelederen goed gesloten.

Sporting had op de counter mogelijkheden om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar Lloris hield zijn ploeg met enkele reddingen op de been. Rodrigo Bentancur bracht Tottenham tien minuten voor tijd op 1-1 door een corner van Ivan Perisic binnen te koppen.

Kane leek in blessuretijd nog de winnende te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Coach Antonio Conte was woest om deze beslissing en werd met rood weggestuurd door Makkelie. Jeremiah St. Juste viel een kwartier voor tijd in bij Sporting.

Frankfurt heeft ook nog zicht op overwintering in de Champions League. De Duitse club kwam tegen Marseille razendsnel op voorsprong dankzij Daichi Kamada. Matteo Guendouzi zette de uitploeg snel op gelijke hoogte, maar Randal Kolo Muani zorgde er met de 2-1 voor dat de drie punten in Duitsland bleven.

Stand groep D Champions League 1. Tottenham Hotspur 5-8 (+1)

2. Sporting CP 5-7 (0)

3. Eintracht Frankfurt 5-7 (-2)

4. Olympique de Marseille 5-6 (+1)

