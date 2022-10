Ajax uitgeschakeld in Champions League na ruime nederlaag tegen Liverpool

Ajax is woensdag uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van trainer Alfred Schreuder verloor in de Johan Cruijff ArenA met 0-3 van Liverpool, waardoor de laatste hoop op overwintering in het miljoenenbal vervlogen is.

Door Rypke Bakker

Ajax is als nummer drie in groep A wel zo goed als zeker van een plek in de tussenronde van de Europa League. De Amsterdammers mogen dinsdag de afsluitende groepswedstrijd uit tegen Rangers FC met maximaal vier goals verschil verliezen.

Het Rangers van coach Giovanni van Bronckhorst is nog puntloos in groep A, nadat woensdag met 3-0 verloren werd bij Napoli. Giovanni Simeone (elfde en zestiende minuut) scoorde twee keer voor de Italianen en Leo Østigard tekende in de tachtigste minuut voor de derde goal.

Ajax begon nog wel sterk tegen Liverpool, met een schot op de paal van Steven Berghuis als hoogtepunt. Maar aan het einde van de eerste helft was het Mohamed Salah (42e) die tegen de verhouding de 0-1 maakte voor Liverpool. In de eerste minuten na rust beslisten 'The Reds' het duel met de 0-2 van Darwin Núñez (49e minuut) en de 0-3 van Harvey Elliott (52e minuut).

Stand Champions League-groep Ajax 1. Napoli 5-15 (+15)

2. Liverpool 5-12 (+9)

3. Ajax 5-3 (-7)

4. Rangers FC 5-0 (-18)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ajax start met oudste elftal ooit in CL

Met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar en 295 dagen begon Ajax woensdag tegen Liverpool met de oudste Champions League-ploeg uit de clubgeschiedenis. De twintigjarige Brian Brobbey was de jongste speler aan Amsterdamse kant en hij was een van de uitblinkers in de eerste twintig minuten, waarin Ajax vijf doelpogingen kreeg en Liverpool nul.

Berghuis was na drie minuten het dichtst bij de 1-0. Na een sterke actie van Brobbey kwam de bal bij de Oranje-international, die alles goed deed behalve de afronding. Hij schoot op de paal. Even later haalde Berghuis tevergeefs van afstand uit en kwam een voorzet van Jorge Sánchez net niet bij Dusan Tadic.

In de loop van de eerste helft ging Liverpool beter spelen, maar de verliezend finalist van vorig seizoen dwong geen grote kansen af. In de 36e minuut was het wel weer bijna raak voor Ajax. Brobbey vond met een lage voorzet Tadic, die tijd had om aan te nemen, maar vervolgens op Liverpool-keeper Alisson Becker schoot.

Zo leek Ajax, ook zonder goals, terug te kunnen gaan kijken op een goede eerste helft, maar in de laatste vijf minuten voor rust ging ineens veel mis. Sánchez werd in de 42e minuut afgetroefd door Jordan Henderson, die met een voorzet Mohamed Salah bereikte. De Egyptenaar rondde beheerst af (0-2). Door die dreun was Ajax het even helemaal kwijt en voor rust werd het nog bijna 0-2. Na een flitsende aanval tikte Núñez de bal voor een vrijwel leeg doel op de paal.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Núñez kopt corner binnen

Door de achterstand stond Ajax voor een loodzware opgave na rust en in de eerste minuten van de tweede helft werd de wedstrijd al beslist. In de 49e minuut maakte Núñez zijn misser vlak voor rust goed door een corner binnen te koppen (0-2). Als dat nog niet de beslissing was, viel die drie minuten later wel. Elliott schoot uit een moeilijke hoek raak (0-3).

Na de twee tegentreffers kort achter elkaar stond er ineens een pijnlijke tussenstand op het scorebord voor Ajax. Gevreesd werd voor een nog grotere afgang, maar Liverpool hoefde niet meer. Salah schoot de bal nog wel over bij een counter.

Aan de andere kant bleek Ajax niet bij machte de stand draaglijker te maken. Invaller Kenneth Taylor schoot in kansrijke positie ver over en zo bleef het 0-3. Het is een uitslag die past in de zwakke Champions League-campagne van Ajax.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen