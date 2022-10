Groenen en herstelde Martens spelen met PSG gelijk in Champions League

Delen via E-mail

Jackie Groenen en Lieke Martens wachten nog op de eerste zege met Paris Saint-Germain in de Champions League. De Franse grootmacht speelde woensdagavond doelpuntloos gelijk op bezoek bij Real Madrid.

Groenen en Martens stonden in de basis bij PSG, dat in Madrid gelijkwaardig was aan de thuisploeg. Beide teams hadden kansen op de overwinning, maar goals bleven uit.