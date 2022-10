Roemloze aftocht Barça en Frenkie de Jong, Porto door na bizarre remise Atlético

FC Barcelona is woensdag uitgeschakeld in de Champions League. Het lot van de Catalanen werd bezegeld door de overwinning van Internazionale op Viktoria Plzen, waarna tot overmaat van ramp met 0-3 werd verloren van Bayern München. In groep B plaatste Porto zich op opmerkelijke wijze voor de knock-outfase.

Door onze sportredactie

Barcelona moest hopen op een misstap van Inter, dat bij een zege op Plzen zeker was van een plek in de volgende ronde van de Champions League. De Italianen maakten geen fout en wonnen met 4-0 door goals van Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko (twee) en Romelu Lukaku. Bij Inter speelde Denzel Dumfries de hele wedstrijd mee en bleef Stefan de Vrij op de bank.

Barcelona was dus al veroordeeld tot de tussenronde van de Europa League toen even later werd afgetrapt in de thuiswedstrijd tegen het al geplaatste Bayern München. De ploeg van basisspeler Frenkie de Jong ging met liefst 0-3 onderuit door doelpunten van Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting en Benjamin Pavard.

Bij de Duitsers, die door de overwinning verzekerd zijn van de eerste plek in groep C, had Matthijs de Ligt een basisplaats. Ryan Gravenberch kwam na rust in het veld. De afsluitende speelronde in deze poule over een week is slechts voor de statistieken, want de eindstand staat al vast.

Stand groep C Champions League 1. Bayern München 5-15 (+14)

2. Internazionale 5-10 (+4)

3. FC Barcelona 5-4 (-2)

4. Viktoria Plzen 5-0 (-16)

Lang mist strafschop bij dikke nederlaag Brugge

In groep B had Club Brugge zich na vier duels al geplaatst voor de knock-outfase en dat was te merken in de thuiswedstrijd tegen Porto. Met Noa Lang in de basis werden de Belgen met 0-4 afgedroogd door de bezoekers uit Portugal, die later op de avond feest konden vieren door het gelijkspel van Atlético Madrid.

Brugge keek voor rust tegen een achterstand aan door een treffer van Mehdi Taremi. In de tweede helft kregen de Belgen een uitgelezen kans om langszij te komen toen de bal op de stip ging. De inzet van Hans Vanaken werd gekeerd, waarna de scheidsrechter besloot de strafschop over te laten nemen vanwege te vroeg inlopen.

Ditmaal ging Lang achter de bal staan. Maar ook de poging van de vijfvoudig Oranje-international, die is opgenomen in de voorselectie voor het WK, werd een prooi voor doelman Diogo Costa. Daarmee was het verzet van Brugge gebroken. Porto liep via goals van Evanilson, Stephen Eustáquio en nogmaals Taremi uit naar een klinkende 0-4-zege.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Atlético uitgeschakeld na krankzinnige slotfase

Atlético wist vervolgens wat het te doen stond. Alleen met een thuiszege op Bayer Leverkusen zouden de Spanjaarden zicht houden op overwintering in het miljoenenbal, maar het werd 2-2. De slotfase was ongemeen spectaculair.

De wedstrijd in Wanda Metropolitano leek namelijk al te zijn afgefloten, toen de thuisploeg diep in blessuretijd een strafschop kreeg. Yannick Carrasco ging achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden. De rebound werd vervolgens tegen de lat geschoten, wat de uitschakeling van de ploeg van trainer Diego Simeone betekende.

Over een week moet Atlético de derde plek en dus overwintering in de Europa League veilig zien te stellen op bezoek bij Porto. De Portugezen strijden op hun beurt om de groepszege met Club Brugge, dat nog een uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen speelt.

Stand groep B Champions League 1. Club Brugge 5-10 (+3)

2. FC Porto 5-9 (+4)

3. Atlético Madrid 5-5 (-3)

4. Bayer Leverkusen 5-4 (-4)

Aanbevolen artikelen