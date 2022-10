Barcelona ziet Internazionale winnen en is uitgeschakeld in Champions League

FC Barcelona is woensdag uitgeschakeld in de Champions League. De Catalanen zagen concurrent Internazionale met 4-0 van Viktoria Plzen winnen en zijn hierdoor veroordeeld tot de tussenronde van de Europa League. Club Brugge verloor in eigen huis met 0-4 van FC Porto. Noa Lang miste namens de thuisploeg een strafschop.

Barcelona moest hopen op een misstap van Inter, dat bij een zege op Plzen zeker was van een plek in de volgende ronde van de Champions League. Henrikh Mkhitaryan brak na een half uur de ban voor de Italianen. De middenvelder kopte bij de tweede paal een voorzet van Alessandro Bastoni binnen.

Edin Dzeko verdubbelde nog voor rust de voorsprong. De aanvaller kon eenvoudig afwerken na goed voorbereidend werk van Federico Dimarco. Dzeko zorgde in de tweede helft voor de beslissing. Lautaro Martínez behield in het strafschopgebied het overzicht en bracht de Bosniër succesvol in stelling: 3-0.

Tien minuten voor tijd volgde meer positief nieuws voor Inter, want Romelu Lukaku maakte zijn rentree na maanden blessureleed. De Belgische spits verzorgde vlak voor tijd ook het slotakkoord: 4-0. Bij Inter speelde Denzel Dumfries de hele wedstrijd mee en bleef Stefan de Vrij op de bank.

Door de overwinning is Inter al zeker van de tweede plek in groep C. Barcelona, dat vanaf 21.00 uur in actie komt tegen Bayern München, is al veroordeeld tot de derde plek in de poule. Daardoor zal de ploeg van Xavi na de winterstop doorstromen naar de tussenronde van de Europa League.

Stand groep C Champions League 1. Bayern München 4-12 (+11)

2. Internazionale 5-10 (+4)

3. FC Barcelona 4-4 (+1)

4. Viktoria Plzen 5-0 (-16)

Lang mist strafschop bij dikke nederlaag Brugge

In groep B had Club Brugge zich na vier duels al geplaatst voor de knock-outfase en dat was te merken in de thuiswedstrijd tegen Porto. Met Lang in de basis waren de Belgen geen partij voor de bezoekers.

Mehdi Taremi ontsnapte na ruim een half uur aan de Brugge-defensie en schoot Porto op voorsprong. Kort na rust kregen de Belgen een uitgelezen kans om langszij te komen toen de bal op de stip ging. De inzet van Hans Vanaken werd gekeerd, waarna de scheidsrechter besloot de strafschop over te laten nemen vanwege te vroeg inlopen.

Ditmaal ging Lang achter de bal staan. Maar ook de poging van de vijfvoudig Oranje-international, die is opgenomen in de voorselectie voor het WK, werd een prooi voor doelman Diogo Costa. Daarmee was het verzet van Brugge gebroken. Porto liep via goals van Evanilson, Stephen Eustáquio en nogmaals Taremi uit naar een klinkende 0-4-zege.

Het waren de eerste vier tegengoals voor Brugge in deze Champions League-campagne. Porto zal later op de avond geïnteresseerd de verrichtingen van Atlético Madrid volgen. Als de Spanjaarden thuis tegen Bayer Leverkusen gelijkspelen of verliezen, is de ploeg van trainer Sérgio Conceição zeker van overwintering.

Stand Groep B Champions League 1. Club Brugge 5-10 (+3)

2. FC Porto 5-9 (+4)

3. Atlético Madrid 4-4 (-3)

4. Bayer Leverkusen 4-3 (-4)

