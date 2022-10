Slot en Feyenoord verwachten extra gemotiveerd Sturm Graz na 6-0-nederlaag

Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht dat Sturm Graz donderdag in de Europa League-wedstrijd extra gemotiveerd is na de eerdere confrontatie dit seizoen. De Oostenrijkers gingen in september met 6-0 onderuit in De Kuip.

Door onze sportredactie

"Over het algemeen missen we dit seizoen veel kansen, maar in die wedstrijd vloog juist bijna alles erin. En dat terwijl het in het begin van de wedstrijd juist gelijk op ging", zei Slot op een persconferentie daags voor het duel in de Merkur-Arena. "Wij waren heel goed en hebben Sturm Graz toen goed bestreden, maar het wedstrijdverloop was ook ideaal voor ons."

Slot denkt dat Sturm Graz gebrand is op revanche. "Dat proefde ik toen al direct na de wedstrijd. Revanchegevoelens zorgen niet voor doelpunten, maar spelers die extra fanatiek in het veld staan vergroten daarmee wel de kans op een resultaat. Wij zullen daar iets tegenover moeten stellen."

"Ik merkte na die 6-0 dat er geen sprake was van een team dat zich verslagen voelde", vervolgde de coach. "En dat hebben ze in de weken erna ook aangetoond met hun prestaties en resultaten. Of dat onze prestatie van die avond extra knap maakt? Ik vind van wel."

Sturm Graz kreeg op 15 september zes goals om de oren tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Feyenoord had een goede dag, zij een slechte'

Gernot Trauner gaf aan dat de 6-0-nederlaag van Sturm Graz in Rotterdam groot nieuws was in Oostenrijk. "Men reageerde hier verrast", vertelde de Oostenrijkse Feyenoord-verdediger op de persconferentie. "Zo'n grote nederlaag in Europa komt voor Sturm Graz niet vaak voor. Wij hadden een hele goede dag, zij een slechte."

"Wij zijn niet zo stom om te denken dat het morgen net zo zal gaan als in Rotterdam", vervolgde Trauner. "De laatste weken hebben ze vaak genoeg aangetoond hoeveel kwaliteit ze hebben, zoals tegen Lazio (0-0 en 2-2, red.). Het is aan ons om hun geen extra energie te geven."

Na vier speelrondes staan alle teams in groep F op vijf punten. Het duel tussen Sturm Graz en Feyenoord begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Noorse scheidsrechter Espen Eskas.

Stand groep F in Europa League 1. Feyenoord 4-5 (+4)

2. FC Midtjylland 4-5 (+3)

3. Lazio 4-5 (-2)

4. Sturm Graz 4-5 (-5)

