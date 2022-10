Ajax begint met Sánchez en Brobbey aan CL-kraker tegen Liverpool

Ajax start woensdagavond in de Champions League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Liverpool met dezelfde elf als afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk. Dat betekent dat Brian Brobbey voor het eerst in de basis staat in het miljoenenbal, terwijl ook Jorge Sánchez mag beginnen.

Door Rypke Bakker

In de vier eerdere Champions League-wedstrijden van Ajax in groep A begon Mohammed Kudus in de spits, maar thuis tegen Liverpool krijgt Brobbey de voorkeur. De aanvaller van Jong Oranje mocht de laatste twee Eredivisie-wedstrijden ook starten en scoorde in totaal vier keer in die duels.

Op de rechtsbackpositie krijgt Sánchez de voorkeur boven Devyne Rensch. De Mexicaan stond twee weken geleden uit tegen Napoli voor het eerst in de basis bij Ajax in de Champions League, maar toen was Rensch nog geblesseerd.

Steven Berghuis heeft een basisplaats als linkermiddenvelder, terwijl Davy Klaassen in de rug van Brobbey zal opereren. Kenneth Taylor is hersteld van een blessure, maar hij zit op de bank. Edson Álvarez completeert het middenveld van Ajax.

Bij Liverpool is er zoals verwacht een basisplaats voor Oranjecaptain Vrigil van Dijk.

Foto: NU.nl

Opstelling Liverpool Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliot; Salah, Núñez, Firmino

Ajax moet met twee goals verschil winnen

Ajax heeft met nog twee wedstrijden te spelen zes punten achterstand op nummer twee Liverpool en moet met minimaal twee goals verschil winnen om nog kans te maken op overwintering in de Champions League.

De eerste ontmoeting op Anfield werd vorige maand met 2-1 gewonnen door Liverpool.

De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Artur Dias. Bij het andere duel in groep A, Rangers FC-Napoli, is de aftrap ook om 21.00 uur.

Stand Champions League-groep Ajax 1, Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

Eerder

Aanbevolen artikelen