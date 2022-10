Geblesseerde De Roon ontbreekt in selectie Atalanta, geen duidelijkheid over WK

Marten de Roon is voorlopig uitgeschakeld met een hamstringblessure, meldt zijn club Atalanta woensdag. Het is onduidelijk of de middenvelder op tijd fit is voor het WK, dat start op 20 november.

De Roon raakte zondag in de thuiswedstrijd van Atalanta tegen Lazio (0-2) een kwartier voor tijd geblesseerd. De 31-jarige Nederlander gebaarde meteen naar de kant voor een wissel.

De Roon zal zondag in de uitwedstrijd tegen Empoli sowieso niet spelen. Atalanta geeft geen duidelijkheid over de duur van de blessure.

De Roon is opgenomen in de 39-koppige voorselectie van Oranje voor het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal maakt op vrijdag 11 november zijn definitieve selectie bekend. Er kunnen maximaal 26 spelers mee naar Qatar, onder wie minimaal drie keepers.

Nederland speelt op maandag 21 november de eerste wedstrijd op het WK tegen Senegal. Daarna volgen de groepsduels met Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).

