Ryan Thomas keert na vier jaar PSV transfervrij terug bij PEC Zwolle

Ryan Thomas keert per direct terug bij PEC Zwolle. De middenvelder tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, met de optie op een langer verblijf.

De 27-jarige Thomas zat zonder club sinds zijn contract bij PSV afgelopen zomer afliep. De Nieuw-Zeelander is bijna hersteld van een knieblessure die hem al sinds het begin van het vorige seizoen aan de kant houdt. Hij staat inmiddels weer op het trainingsveld.

"Bij PEC Zwolle heb ik de mooiste dag uit mijn voetballoopbaan beleefd, maar niet alleen dat", zegt Thomas woensdag in een verklaring op de site van PEC. "Aan deze club heb ik veel te danken. Zij gaven mij bijna tien jaar geleden de kans om in Europa profvoetbal te spelen. Zwolle voelt voor mij en mijn gezin dan ook als thuis."

Thomas werd in 2013 door PEC Zwolle uit Australië weggehaald en speelde 143 officiële wedstrijden voor de 'Blauwvingers'. Hij won in het seizoen 2013/2014 de KNVB-beker met PEC door Ajax in de finale met 5-1 te verslaan. Het seizoen daarop verloren de Zwollenaren de bekerfinale van FC Groningen.

Ryan Thomas speelde door blessureleed in vier jaar slechts 48 officiële wedstrijden voor PSV. Foto: Getty Images

Thomas raakte vlak na PSV-transfer zwaar geblesseerd

In de zomer van 2018 dwong Thomas een fraaie transfer naar PSV af, maar dat avontuur in Eindhoven begon desastreus. De aanvallende middenvelder raakte vlak na zijn overstap zwaar geblesseerd aan zijn knie en maakte pas in oktober 2019 zijn debuut voor PSV.

Ook daarna bleef Thomas met blessures kwakkelen, waardoor hij in vier jaar slechts 48 officiële wedstrijden voor PSV speelde. "Na ook een hele mooie periode in Eindhoven met ups en downs voel ik me sterker dan ooit en heb ik heel veel zin om weer te voetballen", zegt hij.

Technisch directeur Marcel Boudesteyn van PEC verwacht dat Thomas ondanks zijn blessuregeschiedenis nog een mooie toekomst tegemoet gaat. "Dat hij nu terugkeert, is voor ons op meerdere fronten heel goed nieuws. Met Ryan hebben we een sterke en inmiddels zeer ervaren speler aan de selectie toegevoegd."

PEC Zwolle degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en hoopt binnen één jaar weer terug te keren op het hoogste niveau. De ploeg van trainer Dick Schreuder bezet de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie, op twee punten van koploper Heracles Almelo.

