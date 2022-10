Veldman wil als interim-coach bij Anderlecht vooral weer lachende gezichten zien

De 36-jarige Robin Veldman maakt donderdag zijn debuut als coach bij de Belgische topclub Anderlecht. De voormalig jeugdtrainer van Ajax werd maandag aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Felice Mazzu. Hij moet de Brusselse club in de Conference League zien te houden, maar voor Veldman is dat niet het belangrijkste doel.

"Ik wil hier op de eerste plaats weer een glimlach op het gezicht van de spelers zien", zei hij woensdag op een persconferentie voorafgaand aan het duel met de Roemeense club FCSB. "Op het veld moeten we meer vertrouwen hebben, combinaties brengen. Op die manier zouden resultaten snel kunnen volgen."

Veldman, die sinds mei 2021 actief is als beloftencoach bij de Belgische club, voelt geen druk in aanloop naar zijn eerste wedstrijd als coach van de hoofdmacht. "Ik voel vooral veel vertrouwen. Ik hoop dat we wel verrassend kunnen zijn voor de tegenstander, dat we iets kunnen laten zien wat zij niet hebben kunnen analyseren."

Anderlecht moet donderdagavond zijn thuiswedstrijd winnen tegen de Roemeense club FCSB om zicht te houden op Europese overwintering. Bij een nederlaag dreigt een vroegtijdige uitschakeling in de Conference League. De ploeg staat na vier wedstrijden met vier punten derde achter West Ham and Silkeborg.

Veldman wil einde maken aan slechte periode

Ook in de Belgische competitie heeft de ploeg een inhaalslag voor ogen. Na een mindere seizoensstart staat Anderlecht, dat traditioneel veelal meedoet om de titel, slechts twaalfde. "Op basis van onze kwaliteiten staan we veel te laag. Als we op een enthousiaste manier kunnen spelen zoals ik dat voor ogen heb, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we de komende weken zullen stijgen in het klassement."

Toch is Veldman ook bescheiden. "Als ik degene ben die het kan rechttrekken, is dat heel mooi. Ben ik dat niet, dan zal ik de club blijven steunen in de plannen en mijn mening geven zoals een echte Hollander", zei hij lachend. "Maar het gaat niet om mij, het gaat om Anderlecht. Het is de club die belangrijk is. Als ik daarin kan helpen en belangrijk kan zijn, dan wil ik dat doen."

