Van Nistelrooij denkt dat PSV zich opricht tegen Arsenal: 'Zijn niet van suiker'

Ruud van Nistelrooij kijkt vol vertrouwen uit naar het Europa League-duel met Arsenal van donderdag. De coach van PSV is ervan overtuigd dat zijn ploeg zich herstelt na de 4-2-nederlaag tegen FC Groningen van afgelopen zondag.

"Natuurlijk doet dat pijn", blikte Van Nistelrooij woensdag op een persconferentie terug op de nederlaag tegen FC Groningen. "Maar we zijn ook karakters. We zitten in de topsport. We zijn niet van suiker. We gaan gewoon door naar de volgende."

PSV gaf zondag binnen zes minuten drie doelpunten weg en liet daardoor een mogelijke overwinning uit handen glippen. Toch ziet Van Nistelrooij zoiets niet snel nog een keer gebeuren. "Omdat het algemene beeld van de wedstrijd tegen Groningen in de lijn lag van de vijf wedstrijden die we hiervoor hebben gespeeld. Ik schakel door naar Arsenal met het vertrouwen dat we de afgelopen weken hebben opgebouwd."

Volgens de PSV-coach is het doel voor de wedstrijd tegen Arsenal helder. "We gaan voor een wonder. Daar hopen we met zijn allen op."

Van Nistelrooij doelt daarmee op het scenario waarin PSV van Arsenal wint en concurrent FK Bodø/Glimt van FC Zürich verliest. Als dat gebeurt, zijn de Eindhovenaren donderdag al zeker van een plek in de knock-outfase van de Europa League. "Het kan ook dat de beslissing volgende week in Noorwegen valt. Maar een combinatie waarbij we zelf winnen en Bodø verliest zou het wonderlijker maken."

Dat wonderen bestaan, weet Van Nistelrooij inmiddels wel, bevestigde hij op de persconferentie. "Dat hebben we afgelopen zondag in Groningen kunnen zien. Nu voor ons graag", lachte hij.

Voorzichtig met De Jong en Madueke

Hoewel Van Nistelrooij tegen Arsenal kan beschikken over een vrijwel fitte ploeg, verwacht hij niet dat Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior in de basis starten.

Het drietal keerde onlangs terug na lang blessureleed. "We zijn voorzichtig met hen, want ze zijn lang weggeweest. We maken goede voortgang op trainingen en de komende vijf wedstrijden hebben we ze nodig. We moeten ze nog opbouwen voor negentig minuten, maar ze kunnen zeker één helft spelen", zei Van Nistelrooij.

De wedstrijd tussen PSV en Arsenal begint donderdag om 18.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Di Bello.

