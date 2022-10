In genade aangenomen Ronaldo terug in selectie United voor EL-duel

Erik ten Hag heeft Cristiano Ronaldo opgenomen in zijn selectie voor het Europa League-duel met FC Sheriff. De Portugees maakte dinsdag zijn rentree op het trainingsveld van Manchester United. Ronaldo was enkele dagen geschorst, omdat hij weigerde in te vallen in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Door onze sportredactie

"De situatie rond Ronaldo is niet zo moeilijk. We hebben alles uitgesproken en alle vragen zijn beantwoord. Hij is één wedstrijd buiten de selectie gelaten en zit er nu gewoon weer bij", zei Ten Hag woensdag op zijn persconferentie.

Ronaldo kan dit seizoen niet rekenen op een vaste basisplek en uitte zijn ongenoegen vorige week woensdag in de thuiswedstrijd tegen Tottenham. De Portugees weigerde in te vallen en zocht nog voor het laatste fluitsignaal de kleedkamer op. Ten Hag besloot Ronaldo daarop uit de selectie te zetten, waardoor hij afgelopen zaterdag ontbrak in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-1).

De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar toonde berouw en werd dinsdag na een gesprek met de Nederlandse coach in genade aangenomen. De kans is groot dat de 37-jarige Ronaldo donderdag van Ten Hag mag starten tegen FC Sheriff. In de eerste vier groepsduels in de Europa League had hij ook een basisplek.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Varane tot het WK niet inzetbaar

Tegenover de terugkeer van Ronaldo staat de afwezigheid van Raphaël Varane. De verdediger raakte tegen Chelsea geblesseerd en ging huilend van het veld, wetende dat hij mogelijk het WK van volgende maand moet missen. Het is nog niet duidelijk of Varane het WK gaat halen, maar Ten Hag zei dat de Fransman dit kalenderjaar hoe dan ook niet meer voor Manchester United in actie komt.

Ten Hag denkt niet dat er spelers bij Manchester United zijn die met het oog op het WK de komende weken liever niet meer spelen. "Als je niet de juiste focus hebt, wordt de kans op een blessure alleen maar groter. Daarnaast wil je juist in een goede vorm aan het WK beginnen. Daarom is het belangrijk om ritme op te blijven doen."

De kans is aanwezig dat Harry Maguire, Donny van de Beek en Aaron Wan-Bissaka donderdag hun rentree maken. Het drietal was geblesseerd, maar deed woensdag gewoon mee aan de afsluitende training.

De wedstrijd tussen Manchester United en FC Sheriff begint donderdag om 21.00 uur op Old Trafford. De ploeg van Ten Hag staat momenteel op de tweede plek in groep E. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummer twee moet eerst een tussenronde spelen tegen een nummer drie uit de Champions League.

Europa League groep E 1. Real Sociedad 4-12 (+7)

2. Manchester United 4-9 (+3)

3. FC Sheriff 4-3 (-4)

4. Omonia Nicosia 4-0 (-6)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen