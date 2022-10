Juventus-coach Allegri na historisch vroege exit in CL: 'Voelt niet als falen'

Juventus-trainer Massimiliano Allegri probeert na de historisch vroege uitschakeling in de Champions League de rust te bewaren bij de club uit Turijn. De Italiaan staat onder zware druk, maar ziet nog mogelijkheden om 'De Oude Dame' uit het slop te trekken.

Door onze sportredactie

"Dit voelt voor mij niet als falen", zei Allegri na de 4-3-nederlaag op bezoek bij het Benfica van trainer Roger Schmidt. "Nederlagen horen erbij in het voetbal. Natuurlijk zijn we teleurgesteld en boos, maar we moeten als team hard blijven werken."

Door de nederlaag bij Benfica is Juventus voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 al voor de winter uitgespeeld in de Champions League. Die nieuwe tegenvaller past in het seizoen van Juventus, dat ook in de Serie A teleurstelt. Na elf wedstrijden staat de ploeg van trainer Allegri achtste.

"Het is duidelijk dat het begin van ons seizoen niet goed is", zei Allegri. "We liggen uit de Champions League en staan achter in de competitie. We moeten nu snel reageren en het niet meer over de fouten in het verleden hebben. Het gaat om de toekomst."

Stand groep H 1. Paris Saint-Germain 5-11 (+8)

2. Benfica 5-11 (+4)

3. Juventus 5-3 (-3)

4. Maccabi Haifa 5-3 (-9)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Juve moet vrezen voor algehele uitschakeling in Europa

Na de historisch snelle uitschakeling in de Champions League moet Juventus zelfs vrezen voor een algehele uitschakeling in Europa. Op de laatste speeldag kan Maccabi Haifa over Juventus heen wippen. De Italianen nemen het dan op tegen Paris Saint-Germain, terwijl Maccabi tegen Benfica speelt.

"Natuurlijk zijn we nu teleurgesteld en boos, maar we moeten ons snel op de competitie en de volgende wedstrijd tegen PSG richten", vervolgde Allegri. "We zijn het aan onze stand verplicht om daar onze plek in de knock-outfase van de Europa League veilig te stellen."

Door de matige prestaties staat de 55-jarige Allegri zwaar onder druk bij Juventus, waarbij hij aan zijn tweede periode bezig is. In zijn eerste periode tussen 2014 en 2019 vierde de Italiaan vijf landstitels en haalde hij met de club twee keer de finale van de Champions League, die allebei werden verloren (2015 en 2017).

Eerder

Aanbevolen artikelen