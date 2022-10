Belangrijke Europese avond voor AZ, Feyenoord en PSV: dit staat er op het spel

In navolging van PSV kan ook AZ zich donderdagavond verzekeren van Europese overwintering. Feyenoord probeert op deze belangrijke avond voor het Nederlandse voetbal juist een grote stap richting een plaats in de knock-outfase van een Europees toernooi te zetten.

Om 18.45 uur begint PSV aan het thuisduel met Arsenal in de vijfde speelronde van de Europa League. De Eindhovenaren, die vorige week met 1-0 verloren van de Londenaren, bezetten met zeven punten na vier speelrondes de tweede plaats in groep A.

Om nog kans te maken op de groepswinst moet PSV winnen van het nog foutloze Arsenal. De nummer één kwalificeert zich aan het einde van de rit rechtstreeks voor de laatste zestien in de Europa League. De nummer twee speelt in een tussenronde tegen een nummer drie uit een van de Champions League-poules.

In de zeer spannende poule F van de Europa League speelt Feyenoord om 21.00 uur een uitwedstrijd tegen Sturm Graz. Na vier speelrondes bezitten alle ploegen in deze groep vijf punten.

Medio september zegevierde Feyenoord in eigen huis met liefs 6-0 tegen Sturm Graz. Mede daardoor zijn de Rotterdammers dit seizoen met twaalf goals de trefzekerste ploeg in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Het team van Pascal Jansen, dat zijn laatste twee Eredivisie-duels verloor, is bij een zege zeker van een plek in de top twee. Spelen de Alkmaarders gelijk, dan is een plaats bij de eerste twee een feit als ook het treffen tussen Dnipro-1 en Apollon Limassol onbeslist eindigt. De nummer twee overwintert weliswaar, maar moet wel uitkomen in de tussenronde van de Conference League.